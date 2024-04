Detienen a policía que disparó contra normalista de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la madrugada de este miércoles 10 de abril se detuvo al policía que asesino al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta.

“Quiero informar que hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido”, dijo el presidente durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El presidente preciso que el policía fue detenido en un rancho cerca de Acapulco, Guerrero y mostró una ficha informativa de los detalles de la detención, donde se precisa que fue detenido por elementos del Ejército Mexicano.

De acuerdo a la información mostrada, la detención del elemento policiaco ocurrió en Tixtla, Guerrero, durante la madrugada de este miércoles.

“Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la fiscalía General de la República, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de David N por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta".

Asimismo, se informó que en la detención se localizaron tres armas de fuego.

El presidente subrayo que a diferencia de otros gobiernos, donde había impunidad, en su administración sí se cumple con la ley.

También recordó que en un primer informe sobre el asesinato de Yanqui Kothan Gómez, se decía que los jóvenes normalistas habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven estudiante y que incluso tenían armas y drogas.

No obstante, destacó que no se aceptó el primer informe y “se llegó a la verdad”, mientras recalcó que su gobierno "no es igual que antes no somos lo mismo”.

El mandatario celebró que el policía que disparó en contra del normalista hubiese sido detenido y agregó que esto tuvo que ver con las protestas que se dieron en Palacio Nacional un día antes del asesinato del joven Gómez Peralta, cuando los propios normalistas tiraron una puerta en Palacio Nacional.