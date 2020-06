Cercan a implicados en ataque a García Harfuch

El atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, falló porque fue advertido oportunamente de que iba a ser víctima de un ataque y por eso traía un vehículo altamente blindado, a fin de enfrentar cualquier agresión, reveló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje difundido en su cuenta de twitter, el primer mandatario dijo que el jefe de la policía capitalina también estaba más atento, precavido y traía mayor apoyo, además de que se capturó a muchos de los que participaron en los hechos.

Contrariamente a administraciones anteriores, agregó, las labores de inteligencia actuales son para prevenir y evitar esos atentados o los resultados más lamentables y graves de los mismos. “Estoy hablando de inteligencia, no de espionaje, por eso hemos podido actuar antes”, recalcó.

Refirió que en su gobierno “no se habrán de dejar intimidar”, por lo que “es muy importante que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y evitar que se cometan estos atentados y no vamos hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada como era antes”.

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cierra el cerco en torno a los autores intelectuales y materiales de la agresión contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y es que en los cateos efectuados en la víspera se encontraron indicios que fortalecen la investigación.

Policía de Investigación, apoyado por vigilantes capitalinos y efectivos de la Secretaría de Marina, se apersonaron en bodegas de las colonias Santa Isabel Tola y Estrella, alcaldía Gustavo A. Madero, particularmente, en esta última, se hallaron las tarjetas de circulación de los vehículos empleados en el atentado, pasaportes de los presuntos sicarios y fotos de José Armando “N”,El Vaca, señalado como el autor intelectual de la agresión.

En lo que se refiere a la revisión del inmueble de Santa Isabel Tola, se presume que ahí se alojaron los agresores y los 13 vehículos involucrados en los hechos.

Mientras que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que una de las líneas de investigación que se siguen es la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local se niega a dar a conocer los nombres de los posibles criminales implicados en el ataque.

A su vez, la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Jalisco tiene en la lupa a tres sujetos originarios de la entidad que participaron en la agresión, de quienes destaca José Armando,El Vaca, señalado como uno de los sicarios del CJNG en el municipio de Tonalá y presunto autor intelectual del atentado.

Asimismo, está Carlos David, de 19 años de edad, residente de Puerto Vallarta y quien pretendía regresar a la entidad tras participar en los hechos; y un tercer individuo no identificado, que está detenido en la capital del país.

En su oportunidad, Ulises Lara López, vocero de la FGJ de la Ciudad de México, aseguró que las investigaciones van muy avanzadas y que desde que se iniciaron las mismas se logró detener a 19 personas, el aseguramiento de 555 dosis al parecer de cocaína, 13 vehículos, un lanzagranadas, 34 armas largas, ocho cortas, siete granadas de fragmentación, cinco fusiles Barret, 59 chalecos, 51 bombas Molotov, 96 cargadores, dos mil 805 cartuchos y en la escena del atentado se levantaron 414 casquillos percutidos.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno local, informó que el secretario de Seguridad Ciudadana está bien y “con más energía que nunca”, y refrendó “tenemos una gran policía”.

CONTENCIÓN

Alejandro Martí, presidente de México S.O.S, declaró que desde hace mucho tiempo pensaban que la Ciudad de México estaba libre de los cárteles y con el atentado parece ser que ya tiene a cuatro cárteles y es peligroso, pero por el otro lado se vio lo importante que fue la reacción de los policías con la captura de los atacantes.

El represetante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública expuso que el gobierno debe hacer un trabajo de contención y se tiene que empoderar la inteligencia porque esos cárteles están bien organizados.

Justicia Aseguran cinco fusiles Barrett tras atentado contra García Harfuch

“Por algo les dicen delincuencia organizada, ya tienen una sostificación mayor, tienen armas poderosas, se necesita un equipo que los esté cercando y que los vaya conteniendo porque si no contenemos a estos vándalos en la Ciudad de México entonces tomarán control prácticamente del centro político del país”, sentenció.

Con información de Cecilia Nava; Arturo R. Pansza, Jaime Llera y Alberto Jiménez, La Prensa; e Elizabeth Ibal, El Occidental