Ya no llevan serenatas a las reinas del hogar: mariachis

León, Gto.- Este 10 de mayo, muchas mamás se quedarán esperando despertar con una serenata. Los mariachis ubicados en la Plaza del Músico no han sido contratados.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Normalmente los fines de semana es cuando hay más trabajo, pero como esta vez va a caer entre semana no se espera buen trabajo. Si tenemos uno o dos eventos en la tarde pero ya no llevan las serenatas a las madres porque no hay dinero, las ganas y la tradición existe pero si no hay dinero, cómo les llevan”, comentó Javier Amaya perteneciente al grupo “El Cantador”.

El joven mariachi de 33 años de edad mencionó que “Las mañanitas”; “Señora, señora”; “Madrecita querida”; “Hermoso cariño”; “Cariño mío”, “Mi cariñito”, por lo pronto no resonarán a fuera de balcón o de la puerta del domicilio de la mujer amada.

Para este Día de las Madres, los mariachis están siendo contratados por 4 mil pesos la hora. El grupo “El Cantador” está integrado por siete músicos y vocalistas, ellos es lo que cobran.

Aunque la Plaza del Músico dedicada a José Alfredo Jiménez es bonita, grande y tiene un bonito quiosco, se siente un ambiente desolado.

Los mariachis están sentados bajo la sombra de un árbol esperando ser contratados, pero mientras pasan las horas y se va acercando la fecha tienen que buscar opciones para no quedarse sin trabajo.

Algunos se van a los panteones, otros a restaurantes y otros esperan que lleguen familias, aunque sea para escuchar tres canciones.

Triste panorama, triste la Plaza del Músico

Javier recordó que cuando estaban ubicados sobre el eje principal de la ciudad y Miguel Alemán -Plaza del Mariachi-, las parejas o familias que pasaban los contrataban para sus eventos sociales, sin embargo, al ser ubicado en la nueva plaza en el Parque Morelos en el año 2011, los buscan para que canten de dos a tres canciones de 700 a 800 pesos.

Local Doña Ceci, siempre trabajó para darles estudios a sus cinco hijos

“Cuando estábamos ubicados en Zona Centro, llegaban las personas a contratarnos porque ahí no podíamos cantar, pero una vez que nos reubicaron es rara vez cuando nos contratan, regularmente traen a la persona a que se le cante dos o tres canciones”, contó.

Así como este 10 de Mayo, otras fechas como 14 de febrero han bajado las contrataciones, sin embargo, luego de la pandemia se han ido recuperando poco a poco, aunque no como lo esperan.