“¿Y los maestros?”

Los padres de familia buscan opciones y ponen en una balanza calidad en la era digital de la educación y la situación económica.

La exigencia de quienes pagan inscripción y colegiatura cada mes es que por lo menos los profesores estén al pendiente de los alumnos y no solo les pongan un video, pidan tareas y no resuelvan dudas.

Alexa, madre de una adolescente y un niño, tiene a sus hijos en escuelas particulares; una en preparatorio y el otro en primaria, pero las condiciones en que ambos concluyeron el ciclo anterior es, para ella, igual de deficiente. “Con lo que estoy pagando, siento que estoy regalando el dinero”, afirma.

En el caso de André, el niño cursará el quinto grado y de manera definitiva, su madre dice que lo cambiará de escuela, pues considera es “patito”

“Con la entrada de la pandemia y que ya no volvieron a las aulas, las colegiaturas siguieron igual hasta que terminó el ciclo. La verdad lo pienso cambiar de escuela ya no va a seguir ahí en el Firenze; lo voy a meter en el Valladolid, porque en éste están dando 20 % de descuento en la mensualidad, aunque la inscripción está igual (mil 800 pesos aproximadamente), pero no están cobrando el mantenimiento, ni el seguro médico”, platica al teléfono.

Esos gastos que por lo pronto no es necesario cubrirlos, mientras la educación sea en línea; deberán pagarse en cuanto los alumnos vuelvan de manera presencial a la escuela. Esto es un alivio y un ahorro para los padres de familia, pues además, les han dicho que el costo será proporcional al tiempo en que asistan.

En la primaria donde Alexa tuvo a André, la colegiatura se mantuvo en mil 600 pesos mensuales desde marzo, con la emergencia sanitaria; sin embargo, señala que los directivos y profesores tardaron meses para encontrar una plataforma o método de impartición de clases.

“Súper ´pato´… nunca se organizaron; cambiaba de plataforma, ahora esta, luego esta otra… nomás dejaban y dejaban tareas y ya uno checaba las guías, pero nunca tuvo clases en línea realmente; si acaso los últimos del cierre del ciclo”.

Del aprendizaje en esta situación y pagando lo mismo que en la normalidad, señala ”yo no vi nada de aprovechamiento”.

Sobre las clases por televisión, método que la Secretaría de Educación federal estableció para arrancar el nuevo ciclo, la señora señaló que “no sé nada de eso… yo no sé bien si en las particulares le van a hacer igual; lo que sí te puedo decir es que yo no tengo los canales nacionales… tengo Netflix y Youtube que es para lo que tenemos la televisión... ahora no sé si tengo que poner una antena o no sé cómo se haga eso”.

Y sin ser mal pensada, espera que si en las escuelas particulares les están cobrando como en situaciones normales, no se basen en la televisión para dar clases. “Yo pensé que eso que eso que se anunció es para las de gobierno nada más, pero quién sabe… hay muchas dudas”.

Otro nivel, mismo problema

La señora comparte que su otra hija finalizó el primer año en la Unitec de León, sin problemas con el uso de medios digitales, durante la pandemia, pero con la ausencia de profesores.

“Yo la veía en clases y le preguntaba ´¿Y los maestros?´. Ni siquiera estaban ahí en la pantalla dando la clase. Les ponían un video y ya… No, pues así no. Alexei porque es estudiosa y dedicada para el estudio, le buscaba por otro lado… No siento que esté redituando que los maestros estén enseñándoles y la neta con lo que estoy pagando, se me hace que estoy regalando la lana”, afirma molesta y a la vez preocupada.

Sin que la Universidad ofrezca descuento o garantice la enseñanza por medio de los profesores, la joven estudiante continuará ahí, donde de mensualidad cobran dos mil 600 pesos.

“Nada más porque la niña no se quiere salir, si no, ya lo hubiera sacado”, se lamenta la señora que agrega que si vuelven a clases en los últimos días de agosto, tendrá que pagar el mes completo de la colegiatura.