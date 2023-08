Wendy Guevara celebrará en León

Esta tarde, en una charla con Paco Guevara, hermano de la triunfadora del Reality “La casa de los famosos”, dijo que esperan que este sábado llegue Wendy Guevara a la ciudad donde le espera un gran recibimiento con una fiesta privada a lado de Galilea Montijo, Yeri Mua, La Wanders, Poncho Denigris y su esposa Marcela Mistral y todos los de equipo Infierno y además, la influencer Wendy Guevara estará en una gira por toda la república para presentar un show junto a Nicola Porcella.

“El sábado Wendy va a tener una fiesta privada que le organizó un amigo, la gente que está confirmada es Galilea Montijo, Yeri Mua, La Wanders, la esposa de Poncho Denigris, Marcela Mistral y todos los de equipo Infierno. Ya después nosotros le haremos su fiesta en el Barrio del Coecillo con toda su gente que la quiere y la apoya”, comentó.

De perdida a ganadora

Paco Guevara, quien es un año más grande de Wendy, quien nació bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas, expresó que hasta el momento él y su familia no han tenido comunicación con la “Perdida” debido a que continúa encerrada pero ahora en terapia para descartar que estar encerrada tres meses no le haya afectado emocionalmente.

Sueños y anhelos de la influencer

Por otro lado, dijo que el mayor anhelo de Wendy era operarse y tener busto y actuar en una novela, sueño que próximamente lo hará realidad el productor Juan Osorio.

“Un sueño de ella era hacer una novela desde que se puso un mechudo en la cabeza y se ponía las zapatillas de mi mamá para actuar, ahora creo que su sueño es casarse con un muchacho guapo”, indicó.

Al cuestionarlo sobre la supuesta relación entre Nicola Porcella y Wendy Guevara, su hermano mayor explicó que el peruano que logró conquistar el corazón de México es un buen partido pero sinceramente cree que no va a ver una relación fuera de La Casa de los famosos.

“Yo creo que Nicola es un buen muchacho pero no creo que acá fuera vaya ser algo serio, yo creo que sí sentía algo de compañerismo, imagínate estar tres meses encerrados sí sientes cariños con la gente pero no creo que acá afuera vaya a resultar una relación seria”, aseguró.

También, platicó que Wendy se ha enamorado cuatro veces, el primero fue un vecino del Barrio del Coecillo, su relación duró nueve años pero el chavo se fue de la colonia y se casó, con otro chavo al que le regaló una moto y otro con el que tuvo una relación fugaz y este último al parecer es Nicola pero no quiso pronunciar su nombre.

Familia Guevara apoyará a la comunidad leonesa

El pasado 8 de agosto, la familia de Wendy Guevara convocó una rueda de prensa para presentar la línea de ropa se encuentra disponible en el sitio web wendyoficial.com, está ya superó en un sólo día más de 176 mil ventas en toda la república mexicana.

A decir de Paco, la línea de ropa ha sido un éxito y aunque Wendy desconoce de estos logros que ha realizado en gran parte su mamá y hermano esperan seguir con la venta pues de esas ganancias se espera donar el 10 por ciento a la comunidad LGBT+ que ha sido encarcelada.

“De esas ganancias el 10 por ciento se va a donar a gente de la comunidad de LGBT+ que está encerrada en las cárceles y que sufre maltrato y que a lo mejor fueron encarcelados sin ninguna justificación que nada más los culparon por señalarlos”, argumentó.

Otros de los planes de Paco y su papá el señor Francisco Guevara, es próximamente queremos abrir un grupo de rehabilitación y esperan que la cantante se sume a la causa ya que buscan crear un nuevo modelo de rehabilitación en el que las personas de la comunidad aprendan un oficio y serán tratados por personas expertas para superar las adicciones y traumas.

“Nosotros ya lo vivimos en vida propia con Wendy, entonces queremos ayudar a ese tipo de gente, la economía si la tengo, solo estoy buscando un lugar grande porque me gustaría hacer un anexo donde le pueda dar su espacio donde les enseñe a hacer otro oficio como dobladillar, pespunte, máquinas para que corran otras actividades que en lugar de ayudar perjudica con tanto maltrato”.

Gira por México

A Wendy se le conoce por cantar y bailar así como hacer show en antros, antes de entrar a La casa de los famosos, hacía imitaciones, ahora ya tendrá su propio show junto a Nicola Porcella.

“A lo mejor no se dedica a la artisteada porque tienen trabajo de aquí a junio del otro año, en los antros que hace shows, hace imitaciones, le ponen tanga y toda la onda y hace cotorreos chidos pero ya tienen trabajo con Nicola. Nicola a lo mejor no sabe pero con Wendy tendrán giras los días que no esté grabando la telenovela así lo acordaron sus manager”, concluyó.

Serán más de 50 presentaciones, en las que destacan Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Irapuato, Celaya, Salamanca, por mencionar algunos estados y municipios.

Al entrar al reality show canceló sus presentaciones ahora las retomará pero junto al actor originario de Perú.