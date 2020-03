Viven guanajuatenses cuarentena en Europa por coronavirus

Estudiantes que han viajado a Europa para estudiar, ahora viven el confinamiento en cada uno de sus hogares, debido a la contingencia que se vive en el viejo continente por el COVID-19, esta experiencia ha sido compartida para El Sol de León por dos estudiantes, el leonés Omar Alcalá que vive en París y Brisa Gallegos de San José Iturbide quien vive en Londres, Inglaterra.

Omar Alcalá

Omar Alcalá viajó a Francia a mediados de septiembre del 2019 para cursar estudios en maestría en Dirección Cinematográfica y se ha enterado de la pandemia en los noticieros franceses y avisos oficiales, este país le ha declarado la guerra al coronavirus con estrictas medidas para evitar su propagación, Alcalá comentó que “me he enterado de todo esto porque sigo las noticias acá en Francia, de igual forma la escuela nos ha informado con respecto a cómo se va desarrollando la situación y algunas empresas como la de telefonía que avisa lo que dice el gobierno directamente”.

Alcalá nos compartió vía telefónica como se encuentra la situación y es que en el país galo ahora para salir fuera se tiene que pedir un permiso al gobierno francés “estoy en París comenzó la restricción de movimiento, como es que le llama el gobierno, a partir del mediodía comenzó, se puede salir a hacer las cosas necesarias, ir a hacer las compras al supermercado, a la farmacia, a alguna situación de emergencia de atender a familiares con necesidad médica o pasear a las mascotas, todo esto se tiene que hacer con un permiso, el cual está disponible en la página de gobierno, lo descargas, lo llenas, lo firmas y con eso sales a la calle”.

El estudiante de cine acude el supermercado “Casino” que encontró, dice “medio vacío, no sé si fueron compras de pánico”, nos contó que los supermercados abren sus puertas, pero solo dejan entrar a cierto número de personas, de doce en doce para evitar conglomeraciones.

“Se va imponer a implementar multas a gente que esté en la calle sin ninguna necesidad como se ha estado haciendo en Italia y en España” dijo sobre Francia Omar Alcalá, país que ha adoptado las medidas más estrictas en cuarentena.

“Mis actividades siguen en línea, en los horarios que tengo clase, me conecto, me encuentro trabajando en un cortometraje que grabaré acá en Julio haciendo la preproducción, estoy trabajando en línea de manera virtual lo que se puede en estos proyectos para aventajar, dibujo, leo, veo películas, todo tranquilo, la actividad diaria, nada más que sin poder salir, me ejercito aquí en la casa, es normal, un poco restringido el movimiento” contó Omar Alcalá para la OEM.

Omar Alcalá resaltó que “estoy tranquilo realmente, hasta el día de hoy comenzó el aislamiento, he estado en comunicación con mis padres les he comentado al respecto de México no es posible se cerraron fronteras, no puedes entrar ni salir”

Brisa Gallegos en Londres

Brisa Gallegos es de San José Iturbide, Guanajuato, se encuentra en Londres Inglaterra, en donde la situación por la contingencia sanitaria del COVID-19 es crítica, para estudiar redacción de cuentos en inglés, nos compartió cómo se vive la situación en Londres, “llegué aquí el 3 de noviembre, mi periodo de estancia era desde de noviembre hasta el 10 de abril, pero como se presentó la situación yo estaba buscando regresar a México antes y decidí esperar, me parecía arriesgado andar en aeropuertos”.

Brisa Gallegos ha visto a los londinenses cubriéndose con sus mascarillas, utilizan el gel antibacterial y comentó que “aquí la situación no parecía estar tan crítica como en otros países como Italia, China e Irán”.

La guanajuatense se encuentra en una casa que comparte con otras personas y que ella y sus compañero de vivienda se encuentran en cuarentena y con fiebre “empecé a tener un poco de síntomas, digamos que son asociados con el coronavirus, el sábado un poco de dolor de cabeza, el domingo ya tenía un poco de temperatura elevada, más de normal, pensé que no era otra cosa, no solamente yo tenía un poco de temperatura elevada sino las personas con las que estoy viviendo”.

“Siguiendo el protocolo estamos en aislamiento por siete días y esperando que después de los siete días, veamos si no tenemos los síntomas, que no tendríamos el virus, si después de los siete días teniendo protocolo vamos a llamar a un número que nos han brindado para que hagan seguimiento de nuestro caso” dijo en entrevista vía WhatsApp para El Sol de León.