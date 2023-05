Vislumbra sector empresarial incremento de violencia previo a elecciones

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, calificó de “terrible” el asesinato contra dos niñas de 7 y 11 años de edad el Apaseo el Grande mientras dormían. Dijo que entre más se aproxima la temporada de elección se magnifica la violencia.

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado en una casa ubicada en la zona centro de dicho municipio. Durante la madrugada, hombres armados irrumpieron hasta la vivienda y además asesinaron a la abuela de las menores y a la mamá la lesionaron también por impactos de arma de fuego.

“Es terrible, es terrible, a Guanajuato y a todo el país porque esto no es de Guanajuato, es de todo el país, desafortunadamente en época de elección todo esto se magnífica mucho el tema de la inseguridad, entonces qué tenemos que hacer nosotros como sociedad, pues bajarlo, trabajar en favor de quitarlo“, dijo.

Luis Gerardo González aseguró que no se puede tapar el sol con un dedo y que si bien hay bastante trabajo en Guanajuato, la situación sí les ha afectado, pues es inevitable que los inversionistas extranjeros no volteen a ver estos temas.

Sin embargo comentó que no se ganan nada quejándose, por lo que desde su trinchera recomienda ser embajadores de paz y accionar como un ciudadano responsable haciendo lo que le corresponde con los impuestos, no pasarse los altos, por dar algunos ejemplos.

“Tenemos un problema que no podemos tapar el sol con un dedo, existe, grave y que cualquier inversionista de fuera lo toma en cuenta, afortunadamente hay mucho trabajo en el estado, pero no podemos cerrar los ojos a la seguridad”, agregó.

El empresario explicó que sí hay afectaciones y de persistir estas situaciones puede haber peores, pero que por su parte se sumará a hacer que las cosas sucedan.

“Sí hay afectaciones y puede haber peores, no digo que no existan, pero qué me gano estar diciendo y sacando prensa amarilla o hablando de la nota negra de lo que está pasando si no me pongo a proponer cómo hacer para eliminarlo, yo creo que como empresario ya basta, yo en lo personal si no me voy a sumar a hacer cosas para que sucedan y si no nos sumamos no nos quejemos”, añadió.

También dijo que los políticos se están adelantando a los tiempos y están dejando de hacer sus trabajos. Recordó que el presidente de México hizo un destape de posibles candidatos de su partido para la presidencia del país, así como los movimientos que está haciendo Morena y el PAN en Guanajuato.