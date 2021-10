[VIDEO] Templo de Nuestra Señora del Camino está partido en dos por falla geológica

Inunda la impotencia y la tristeza a vecinos de la colonia las Huertas, por los daños que ha sufrido el Templo de Nuestra Señora del Camino que fue partido en dos por una falla geológica que cruza el lugar. Desde hace más de un mes el edificio permanece cerrado, mientras que el párroco Luis Miguel Campos y la comunidad hacen hasta lo posible por rescatarlo.

Debido a una falla geológica detectada en las colonias Las Huertas, Las Amalias y Monte de Cristo, misma que ha afectado las casas de algunos habitantes de la zona, ahora el Templo de Nuestra Señora del Camino ubicado en la calle De La Cereza de la colonia Las Huertas, presenta una gran grieta provocada por esta falla, la cual ha partido en dos la Iglesia.

“Es una tristeza y se siente intranquilo, impotente porque nos causa mucho trabajo volver a reponer eso y esperemos que con la voluntad de la gente, el templo pueda salir adelante, las cosas materiales que de alguna manera u otra tienen solución, quisiera uno que esas cosas no pasaran, pero es la naturaleza y contra de ella no podemos”, mencionó Agustín Flores Rodríguez, vecino del lugar.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Modifican algunas rutas del transporte público en León

Por su parte la Iglesia, comenzó con los estudios para buscar soluciones ante este problema y con bases poder solicitar apoyos a personas de buena voluntad, empresarios y el mismo gobierno y así evitar que la casa de Dios colapsé, ya que la falla presenta una profundidad de más de 6 metros.

“La falla daño el área del coro, la sacristía, la nave y la notaría, se hizo como una cuna, estamos pensando en que se tienen que derrumbar y reubicar en otro lugar, ahorita llevamos más de cuatro semanas que está cerrado para no exponer a la gente, las misas las realizamos en el atrio los domingos y entre semana damos la misa en el templo de María Niña de las Amalias”, comentó Luis Miguel Campos, Padre de la Parroquia.

A decir del Padre Luis Miguel, el templo se construyó en el año 1990 y durante sus 31 años la zona donde fue detectada esta falla, había presentado un hundimiento en el piso de aproximadamente seis centímetros, “Yo creo que al realizar el estudio de suelo no se dieron cuenta de la falla que venía, me sugirieron no resanar si no profundizar para ver que se podía hacer, esperemos que recortando el templo y colocando pilares se salve la mayor parte, esperemos que esta semana me entreguen el informe”, agregó.

Sin embargo la falla que se presenta en esta colonia no es la única, ya que varios de los vecinos concuerdan que proviene desde el bulevar Juan José Torres Landa a la altura de una conocida gasera, pasa por las colonias las Huertas, las Amalias y Monte de Cristo, donde aseguran que es una falla aún más grande, por lo que se cree que lo que dañó el templo fue un remanente de esa falla geológica.

“En las últimas semanas se han realizado rifas, solicitado apoyo, recolección a las personas para poder juntar el material necesario para la remodelación y el estudio, para tener bases y poder pedir a las autoridades, empresarios y todo el que nos pueda ayudar, apoyo, porque no sale nada barato”, manifestó el Padre Luis Miguel.