[VIDEO] Marchan a favor de la mujer y de la vida en León

Cerca de 500 leoneses marcharon la mañana de ayer manera pacífica, la cual fue simultánea en 70 ciudades del país, con el objetivo de alzar la voz en favor de la mujer y de la vida humana.

Esta marcha fue convocada por la organización “Mujer y Vida”, para hacer conciencia sobre la vida y evitar el aborto, todo esto luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la penalización del aborto en México ya que se viola el derecho de decidir de las mujeres.

Cabe destacar que esta decisión ha generado gran polémica, recordemos que hace una semana se había realizado una marcha por parte de colectivos feministas a favor de la vida, con el objetivo de solicitar a los tres niveles de gobierno la despenalización del aborto.

En esta ocasión, la marcha es pacífica a favor de la vida, abierta a todas las expresiones religiosas, donde resalta la defensa a la dignidad de la mujer, al mismo tiempo que se resalta la defensa de la dignidad del ser humano concebido aún no nacido.

Recordemos que en días pasados, Monseñor Alfonso Cortés Contreras publicó un vídeo desde las redes sociales de la Arquidiócesis de León, donde mencionaba que es el momento para expresar la profunda y espiritual condición de amor a la vida, al ser humano y la familia, donde también destaco que la vida es un don de Dios y es lo que se busca expresar con estas marchas.

Por su parte, Julia Patricia García Peláez, Integrante de la pastoral de la vida y pastoral social, comentó que se esperaban en esta marcha 500 personas, sin embargo muchos leoneses viajaron a la ciudad de México para participar en esta misma marcha simultánea.

“Esta es una marcha pacífica para crear conciencia y alzar la voz por los que no tienen voz, es indignante que crean que los bebes solo son un costal de células, que no son personas, que no tienen vida y la verdad es que científicamente sin entrar en temas de religión, sin entrar en mayor polémica, está demostrado que desde que es genoma ya tiene un ADN, personalidad, un color de piel y ojos, un carácter, ya tiene todo como un ser humano”, mencionó.

La marcha partió desde el arco de la calzada pasando por la calle Madero hasta llegar a los pies de la presidencia municipal, en este último punto se leyeron las consignas de la marcha e hicieron un llamado a las autoridades y al público a ser consientes sobre estas decisiones que se están tomando.

“A Favor de la Mujer significa escucharla, atenderla y solucionar sus problemas. Significa que piensen en nosotras las madres solteras, que queremos poder alimentar a nuestros hijos, no que nos empujen a terminar con su vida. Significa que nos faciliten la adopción, no que eliminen al hijo o hija antes de nacer. Significa que aprendamos como mexicanos a convivir sin violencia entre hombres y mujeres, no que nos ofrezcan el aborto como solución falsa a esa violencia”, comentó una de las manifestantes.