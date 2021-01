[VIDEO] A ver si así entienden, en Acámbaro colocan huizaches en las bancas de espacios públicos

Colocan ramas de huizaches en las bancas de la plaza cívica Miguel Hidalgo y Costilla, Jardín del Arte, en el atrio parroquial y jardín principal como una medida extrema para evitar que las personas se aglomeran en los espacios públicos.

Esta es la tercera ocasión que las autoridades municipales cierran los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad para evitar incidencias de contagio de Covid-19.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local No habrá clases el próximo lunes

Esta estrategia ya ha sido utilizada en otros municipios de este Estado como Abasolo, La Piedad Michoacán y Ayotlán, Jalisco.

El presidente municipal, Alejandro Tirado Zúñiga dio a conocer que es una medida a la cual no se tenía que llegar, sin embargo, se ha buscado concientizar de otras maneras como acordonar con cinta de precaución, colocando letreros para que no se sienten en las bancas, pero las personas quitan la señalética para sentarse.

Dijo que “ante las experiencias que se han tenido se ha llegado al grado de tener que poner algo que realmente les cause molestia, que evite que se sienten, que cueste trabajo quitar; es una medida ya muy drástica para que la gente entienda que no es momento de estar en el parque, en el jardín, si no tienen nada que hacer tienen que estar en su casa no tienen que estar en esos espacios”.

Invitó a la ciudadanía a ser responsables ante esta pandemia ya que actualmente los hospitales se encuentran saturados, además que en este tiempo es muy difícil conseguir concentradores y abastecerse de oxígeno por la gran demanda que existe.