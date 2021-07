Van más de 3 mil mdd en inversión del sector automotriz en Guanajuato

León, Gto.- En lo que va del sexenio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Guanajuato, el Clúster Automotriz ha recibido más de 3 mil millones de dólares en inversión, manteniendo al sector como la primer economía del estado ya que genera hasta 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), así lo explicó Rolando Alaniz, presidente de Claugto.

“Tengo una cantidad muy superior, estamos hablando arriba de 3 mil millones de dólares en lo que va de este sexenio de nuestro gobernador, acabo de estar la semana pasada en una inversión y lo que viene”, comentó.

Al año el sector automotriz factura alrededor de 9 mil 180 millones de dólares, pero en autopartes factura 44 mil 370 millones de dólares, por lo que el sector tiene un futuro prometedor en Guanajuato, ya que es de los estados del centro del país más productivo en la industria.

Pese a la pandemia el ritmo de operación y crecimiento ha incrementado hasta un 18 por ciento en la entidad, ya que en todo momento las plantas armadoras no dejaron de trabajar y de recibir inversión, a diferencias de otras plantas en el país que dejaron de ser productivas o rentables para las mismas compañías armadoras, solo en una planta se dio un paro técnico a falta de chips, pero eso fue por la situación que se vivió de manera global.

“Hay un actor en la escena que no estaba y es toyota, la planta de toyota no contaba para 2019 sino a partir del 2020, gran parte de este 18 por ciento de incremento, 1 por un incremento de las plantas y 2 porque hay un jugador que no estaba, pero al final ese jugador también consume y al final también ese jugador es crecimiento”, señaló.

Además del crecimiento productivo que tuvieron las plantas armadoras instaladas en Guanajuato, el sector también se vio beneficiado con la llegada de la armadora Totoya , que fue la que ayudó a mantener a Guanajuato como actual líder en la producción de autos con más de 382 mil vehículos de enero a junio del presente año.

“La industria automotriz se divide en 3 partes, autopartes, ensamble y agencias el consumo de autos cayó un 30 por ciento, pero no la producción, la producción gracias a Dios se alcanzó a recuperar”, mencionó.

Guanajuato actualmente produce de forma anual 830 mil autos, este año de igual manera se mantiene la proyección, el 87 por ciento de lo producido se exporta a países como Estados Unidos, Canadá y a Europa, entre otros destinos; solo el 13 por ciento de la producción se queda en México y se transporta a toda la república.

Rolando Alaniz confirmó que aunque a nivel nacional se tuvo una caída del 3 por ciento en producción de vehículos en 2020, Guanajuato no tuvo disminución, al contrario siguió trabajando generando más inversiones para este año con más de 291 millones de dólares en 12 proyectos nuevos.

“En México de 3 millones 900 mil nos caímos a 3 millones 700 mil autos si hubo una disminución, el tema de la caída a nivel nacional sí es cierto que fue de un 3 por ciento y en Guanajuato aumentamos, pero porque hay un jugador que no existía que es Toyota”, señaló.

Hasta el momento Guanajuato sigue siendo líder a nivel nacional en producción de vehículos con 9 plantas armadoras y es segundo lugar en nuevas inversiones con 12 proyectos, 291 millones de dólares en recurso y sobre todo la generación de 2 mil nuevos empleos directos.