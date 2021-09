Vacunación de 40 a 49 terminará en septiembre y en octubre seguirán los 18 a 29: HLS

León, Gto.- La segunda dosis contra Covid-19 de la población de 40 a 49 años en León, se estará aplicando durante el mes de septiembre, mientras que los jóvenes de 18 a 29 años estarán recibiendo su primer biológico a partir del 10 de octubre, así lo declaró el alcalde Héctor López Santillana, pues tuvo comunicación con la Secretaría del Bienestar en Guanajuato para no dejar de acelerar el ritmo de inmunización.

“Compartir con ustedes el licenciado Vargas me manifestaban ya la proximidad sin darme una fecha específica, de la llegada de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, para la vacunación de la segunda dosis del grupo de edad de 40 a 49 años, no preciso alguna fecha pero desde punto verde que ya era algo bastante cerca, desafortunadamente también está dependiendo mucho de la información que le proporciona desde el gobierno central”, comentó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Cumple Guanajuato dos semanas sin vacunas contra Covid-19

Durante una sesión ordinaria de Ayuntamiento, el alcalde mencionó que tuvo un acercamiento con Emiliano Vargas, representante de la Secretaría del Bienestar, con quien están teniendo actualmente mesas de participación y quien fue el que les informó de los planes de vacunación que se tienen desde el Gobierno Federal, sin embargo como en otros escenarios, las fechas pueden variar dependiendo los envíos.

López Santillana aprovechó la comunicación para solicitar que el avance de vacunación no se interrumpa cuando se tenga el cambio de administración durante el mes de octubre, ya que justo el 10 de octubre es cuando se realiza la toma de protesta de la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos.

“El día de ayer tuve una reunión virtual, quiénes participamos en la mesa de pacificación en las cuales también participa licenciado Emiliano Vargas en representación de la Secretaría de Bienestar y le preguntaba respecto a cómo llevan los preparativos necesarios con este ayuntamiento y está administración para que si en los procesos de vacunación se van a extender en el cambio de administración, no se vayan a interrumpir las atenciones a los ciudadanos”, expresó.

Agregó que es fundamental que la vacunación se de pronto en la población que sigue pendiente de 40 a 49 años, ya que siguen estando vulnerables ante la posibilidad de contagio y también expresó que los jóvenes de 18 a 29 años necesitan al menos de su primera dosis, ya que son los que hasta el momento se han contagiado más y por su movilidad social requieren de mayor protección.

El alcalde señaló que lo más probable es que la vacunación en Guanajuato en los jóvenes de 18 a 29 años, se dé primero en ciudades con menor población para tener mayor cobertura, por lo que ciudades como León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao, se queden en espera.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Guanajuato existen un millón 264 mil 296 jóvenes dentro de los 18 a 29 años, de los cuales 365 mil 633 están en León, por lo que es importante que dicha población se encuentre inmunizada, pues es la que tienen mayor movilidad, sobre todo estudiantes que ya decidieron regresar a clases.

Mauricio Hernández Núñez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador externó la orden de una vacunación masiva a partir del 10 de octubre del presente año, en toda la población de 18 a 29 años, en la que estaba incluida el estado, por lo que se espera tener al menos una dosis de inmunidad en la juventud.

“Tenemos una fecha compromiso al mes de octubre para vacunar no solo en Guanajuato, sino en todo el país aún con una dosis a toda la población mayor de 18 años, estamos perfectamente en tiempo, está proyectándose está teniéndose esa planeación”, dijo.

Agregó que todavía los adultos de 40 a 49 años están en buen tiempo para recibir su segunda dosis contra Covid-19, por lo que solo es cuestión de esperar la repartición de parte del Gobierno Federal.

Desde el sector empresarial también se hizo un llamado al Gobierno Federal, para que se de pronto la vacunación a los jóvenes de 18 a 29 años, ya que no se ha visto últimamente la inmunización en la población.

“Aquí ya llevamos más de dos semanas sin vacunas, ya no llegan para ningún rango de edades, ya muchos están pendientes de la segunda tanda, otros todavía no tienen ni la primera y ahorita lamentablemente los decesos que se están presentando son en su mayoría gente que no tienen ninguna vacuna o solo una dosis, entonces es urgente y exhortamos al gobierno federal a que continúe”, comentó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) León.