Va Canacar por prórroga para prueba del nuevo Complemento Carta Porte CFDI

León, Gto.- De cara a la prueba piloto que se tiene programada en México para la implementación del Complemento Carta Porte al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) buscará una prórroga para la misma o bien extensión del periodo de prueba, antes de iniciar de manera oficial en 2022, similar al llamado que hicieron autoridades internacionales al país, comentó Óscar Ceballos González, delegado del organismo en Guanajuato.

“Confiamos en que las autoridades mexicanas van a tomar las decisiones adecuadas, estamos esperando que nos confirmen que va haber un periodo de prórroga o de prueba también más extenso, eso es lo que nosotros estamos pidiendo”, mencionó a El Sol de León.

Aunque la petición solo se ha propuesto dentro de la CANACAR, se está planteando la solicitud para que llegue a las manos de las autoridades correspondientes y pueda ser efectiva, ya que la prueba del nuevo modelo establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), empezará a partir del 01 de diciembre y el sistema quedará permanente a partir del 01 de enero del 2022, tentativamente.

Cabe resaltar que desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se hizo un llamado a titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al SAT, Secretaría de Relaciones Exteriores y la titular de la Secretaría de Economía, para que dieran una extensión adicional para la entrada en vigor de CFDI Complemento Carta Porte, ya que consideran que es gravoso y no visto en países importantes que buscan crecer económicamente.

“El problema aquí es que todo esto del complemento Carta Porte tiene todavía cosas en el aire y que no han quedado muy claras y es cuando las autoridades extranjeras pueden decir que no viene el complemento de una manera ya hecha correcta y no van a poder hacer deducibles las facturas con las que amparan los servicios de transporte”, explicó.

Finalmente el delegado de CANACAR explicó que en estos momentos sigue el análisis de la solicitud y las pláticas con las autoridades correspondientes, para ver la posibilidad de no afectar al sector del autotransporte de carga.