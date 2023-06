Usuarios piden a Movilidad que chequen horarios de las rutas X-13, X-15 y X-4

León, Gto.- Usuarios del transporte público denuncian que la ruta X-15, X-13 y X-04 no respetan los horarios establecidos, dicen que han esperado hasta una hora en pasar y cuando llegan se juntan de dos a tres camiones, argumentan que las filas son inmensas en las terminales.

La señora Paty, usuaria de la ruta X-13, platicó que normalmente llega 10 para la siete a San Juan Bosco, que es la hora en la que la mayoría de los usuarios busca llegar a la escuela y sus trabajos, la tardanza y la falta de coordinación ocasiona que todos los días haya peleas por ganar el transporte debido a que las fila se hace hasta el túnel y hay gente que no se quiere formar por lo que se hace hasta triple fila y personal de Movilidad hace caso omiso.

Pero ya por la noche el problema sigue siendo el mismo y más en la parada de Risko porque la mayoría de los trabajadores se suben en Plaza Mayor y en los próximos paraderos ya no hace parada el chófer o por la gran demanda aunque el camión circule saturado sigue subiendo a las personas.

“Como a las cuatro de la tarde el problema no es mucho porque pasa más desahogada, pero en las mañanas que están saturadas las filas hasta el túnel la gente se pelea, no respeta la fila porque llegan hasta hacer tres filas en las narices de los de Movilidad ”, mencionó Paty.

“El camión por la noche pasa más de 30 minutos pero donde yo lo tomo que es en Fresko no se detiene porque va lleno, lo que es indignante es que a veces así se detienen a subir a más personas sin percatarse que podemos tener un accidente pero en ocasiones viene otra ruta atrás vacía y el chófer haciéndose tonto”, expresó.

RUTA X-15 no tienen dónde subir pasaje en Zona Centro

La Ruta X-15 pasa por bulevar Torres Landa Poniente, Avenida La Merced, Avenida Miguel Alemán, Estación Justo Sierra, Ignacio Comonfort y otras calles, pero en la calle 5 de Febrero, regularmente no se detiene porque vehículos particulares obstruyen la parada.

Aunado a la tardanza, los usuarios han perdido el transporte porque los vehículos se estacionan cerca de la parada oficial, lo que ocasiona que por falta de espacio el camión no se detenga o incluso exponen su vida para detener el camión a media calle.

“Regularmente vehículos particulares o de abarrotes son los que hacen uso del espacio que es exclusivo del transporte. Solicitamos el apoyo de Policía Vial por lo menos dejen libre este espacio y por otro lado gente de Movilidad le tomen el tiempo de recorrido a las rutas”, explicó Raúl.

La ruta X-04 también tarda hasta una hora en pasar

Mariana platicó que en la misma parada en la calle 5 de Febrero pasa la ruta X-04, debido al tiempo de espera ha tenido problemas tanto en su escuela como en su trabajo por no llegar a tiempo a su lugar de destino.

“Estudio en la universidad y para poder pagar mi carrera tengo que trabajar, como la ruta tarda hasta una hora no me he podido ganar el premio de puntualidad”, dijo Mariana.

Los leoneses pidieron a personal de Movilidad que realicen una estrategia para que todos los usuarios puedan subir a la Ruta X-13 sin necesidad de peleas y a Policía Vial para que en los sitios oficiales de subida y bajada del transporte público, vehículos particulares no se estacionen como es el caso de la 5 de Febrero que hasta duran estacionados más de dos horas.