Usaron a las personas de la tercera edad: López Mares

León, Gto.- Luego de que El Movimiento de Regeneración Nacional ganara cuatro de las seis gubernaturas en juego en las pasadas elecciones del domingo 5 de junio, Eduardo López Mares, presidente del Partido Acción Nacional en Guanajuato, dijo que Andrés Manuel López Obrador utilizó los programas sociales y usaron a las personas de la tercera edad para hacer campaña, y así ganaron en Durango y Aguascalientes.

Añadió que este hecho, implica una reflexión que se deberá hacer al interior del partido para analizar qué conviene en próximas elecciones en el año 2023.

“Acción Nacional tiene que profundizar y analizar y tener una estrategia de cara que es tener buenos gobierno, diputadas y diputados, y senadores, que todos trabajen en tierra y la militancia esté activa capacitándose trabajando la estructura electoral, territorial y sobre todo en segmentos de la sociedad”.

SANCIÓN A ERNESTO PRIETO

En pleno proceso de revocación de mandato, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, dirigente Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Diputado Federal, en su página de Facebook, el diputado publicó una imagen de Andrés Manuel López Obrador y la frase "Digan lo que digan, AMLO es el mejor presidente de México”.

López Mares, dio a conocer que la sala superior aprobó que se sancionará al diputado local Ernesto Prieto que incumplió la revocación de mandato.

“Morena no cumple la ley, ya sabemos que a Ernesto Prieto no le importan las leyes, no le importa violentar derechos ni obligaciones, este líder está dando un mal ejemplo. Yo espero y apeló al estado para que exista una sanción ejemplar porque han sido varias y de manera reiterada”.

El presidente del Acción Nacional exhortó al Congreso del Estado para que exista una sanción ejemplar y no quede en una simple amonestación o en una llamada de atención porque dijo que no se puede utilizar el Congreso para posicionar a alguien.

“Es una disposición que es la ley general de revocación de mandato se establece que nadie podía estar haciendo campaña sino la autoría Electoral que es el Instituto Nacional Electoral, el violentó la ley, violentó la constitución del artículo 134 constitucional, hizo propaganda al presidente de la República utilizando al congreso del estado y lo que le deberán aplicar es la ley orgánica del poder legislativo para determinar la sanción correspondiente”. Finalizó.