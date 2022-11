Uno de cada 10 menores en Guanajuato ha consumido alcohol en exceso en el último mes

El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez informó que el 56% de los guanajuatenses de entre 10 a 17 años de edad ha probado alcohol en su vida y uno de cada 10 niños ha consumido bebidas embriagantes en exceso en el último mes.

Lo anterior lo dio a conocer en el Día Mundial contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas en la Deportiva del Estado (Enrique Fernández Martínez) donde se llevó a cabo la presentación de las estadísticas recabadas por el gobierno del estado.

El lema de este año es “El A, B, C del uso nocivo de alcohol”, el ABC porque son las letras desde los principales problemas de salud pública que se desencadenan con el uso nocivo del alcohol: Ansiedad, la cual se encuentra dentro del ámbito de la salud mental, Accidentes de tránsito, que están dentro del ámbito de la seguridad vial, Bebidas adulteradas, intoxicaciones y envenenamiento y Cirrosis, dentro de las ENT.

El secretario dio a conocer que la cirrosis hepática o pancreatitis son enfermedades costosas, se estima que cada paciente en su vida llega a gastar 1.5 millones por estancia hospitalaria y terapia intensiva, también dijo que las adicciones cuestan 5.3 millones de vidas al año y son muertes evitables.

“Si los jóvenes empiezan a consumir antes de que sean mayores de edad se cuadruplica la posibilidad de que tengan un problema de adicciones”, mencionó Díaz Martínez.

Daniel Díaz, indicó que se aplicaron más de 120 mil encuestas en los 46 municipios, en dicho sondeo se observó que la mayoría de los menores de edad no pasan suficiente tiempo con su familia, no realizan una actividad extracurricular y no duermen los suficiente.

Añadió que además, en la convivencia con otros niños o adultos que consumen alcohol, se incrementa hasta cinco veces la compra de sustancias nocivas.

Para finalizar, destacó el secretario que la puerta de entrada a las drogas son el tabaco y el alcohol y recordó que el día primero de diciembre hay un decreto en el estado de Guanajuato emitido por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo donde se va a conmemorar en el estado el Día de la Prevención de Adicciones.