Unificar estrategias, clave para regresar la seguridad a Guanajuato: Irma Leticia

La diputada local de Morena, Irma Leticia González Sánchez, aseguró que si en Guanajuato se quiere el regreso dela paz, es urgente la conformación de una estrategia en donde verdaderamente los tres órdenes de gobierno participen activamente en ella.

En entrevista, la diputada local aseguró que en Guanajuato ha faltado el tener estrategias que impulsen el desarrollo de acciones para hacerle frente a los grupos delictivos en el estado.





Deben trabajar en conjunto





“Lo que ha faltado es trabajar juntos, hacer una estrategia juntos, por ejemplo, se sabe que pasaron muchos años en el que gobierno estatal no se involucraba en el tema de seguridad, pues incluso no iban a las mesas de trabajo federales, es decir, que sólo iban por el recurso y ellos lo manejan solos”, dijo.

Aseguró que mientras no haya una estrategia unificada por parte de los tres niveles de gobierno, en el que los tres involucrados tengan el mismo objetivo, será muy difícil darle un verdadero golpe a la delincuencia organizada y que por consecuencia los índices de violencia bajen en el estado.









Irma Leticia González explicó que de no conformarse una estrategia en conjunto, no se darán los resultados, pues cada quien trabajar en objetivos diferentes que a la postre no beneficiaran al estado para regresarle la paz a los guanajuatenses.

“Mientras no haya una coordinación del estado, con el municipio y con el gobierno federal no podremos avanzar, pues no puede ser que cada quien traiga su estrategia y lo único que va a pasar y es lo que ya está pasando es que se les deje las puertas a que más grupos sigan entrando”, mencionó.









Reiteró que los tres niveles de gobierno deberían trabajar en conjunto y analizar la situación en la que cada estado con sus municipios se encuentra y con base en ello poder lograr los resultados que la ciudadanía necesita.

“Si seguimos así, que cada quien vea por su lado y que cada quien traiga su estrategia, difícilmente van a poder hacer algo, por eso es mejor que sólo sea una, la que vaya y que ésta en verdad contenga los temas de seguridad”, agregó.