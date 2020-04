Un Domingo de Ramos muy diferente

León,Gto.- El inicio de la Semana Santa se vio afectado por el COVID-19, limitando totalmente la asistencia de los católicos y de los comerciantes.

Este domingo se celebra el Domingo de Ramos, una celebración muy importante que indica el fin de la cuaresma y se le da apertura a la Semana Santa, es este día en el que un gran número de católicos acuden a las iglesias a bendecir sus palmas, realizan una procesión y van a misa. Pero en este 2020, en el mundo entero nadie lo pudo hacer de manera presencial.

Este Domingo de Ramos es uno muy diferente, ya que debido a las medidas de contingencia por el COVID-19 no fue posible asistir para bendecir los ramos, no hubo misas con gente, lo que provocó que los fieles y los comerciantes no acudieran a las iglesias católicas.

Cierran sus puertas

Con las puertas cerradas y sin ningún movimiento, en la Zona Centro se llevaron a cabo misas a puerta cerrada y sin ningún comerciante que ofreciera ramos a la venta, así fue en en el Santuario de Guadalupe y en la Catedral, íconos del catolicismo en León.

En la colonia Buena Vista tampoco hubo celebración. Esta iglesia tiene una tradición de años en la que cada domingo cierran la calle para celebrar la misa, la cual recibe a un gran número de fieles vecinos de Los Limones, Américas, Loma Bonita y Los Olivos.

Lamentan no poder celebrar

Los católicos que están acostumbrados a celebrar el inicio de la Semana Santa colocando en la entrada de sus hogares el ramo, lamentaron que en esta ocasión no pudieran adquirir uno ni asistir a misa.

“Me da mucha mucha tristeza el día de hoy no poder celebrar, estoy acostumbrada llevando a bendecir mi ramo y colocarlo en la entrada de casa, sin embargo la misa del día de hoy no se pudo llevar a cabo y ya van además varios domingos que no se celebrar”, indicó Gloria, vecina de Buena Vista.

“Formamos parte de la celebración como cada año, sin embargo esta ocasión no se pudo llevar a cabo, pero considero que es por el bien de todos por el momento no llevarla a cabo”, dijo una señora de la colonia Las Américas.