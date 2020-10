Un circo y distractor la constitucionalidad de la consulta

Dirigentes estatales y municipales de distintos partidos políticos y otras instituciones del estado de Guanajuato, calificaron como un circo y distractor político la consulta para enjuiciar a los 5 últimos expresidentes de México, la cual fue declarada constitucional el jueves por ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, acto que además ocasionó que se cuestiona la credibilidad de dicha institución.

Un retroceso en la democracia de México es lo que auguran personalidades de distintos ámbitos luego de que el Pleno de la Corte determinó en sesión que no existe prohibición constitucional para investigar o no los delitos en los que pudieran incurrir los 5 últimos ex presidentes del país.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Refrendan alianza comercial Guanajuato - Estados Unidos

Dirigentes del PAN califican como circo mediático la decisión de la SCJN

Román Cifuentes Negrete y Antonio Guerrero Horta, dirigente estatal del PAN y dirigente Municipal del PAN, respectivamente coincidieron en que es lamentable declarar constitucional la consulta para enjuiciar ex presidentes, obedece a una orden dictada por la 4T.

“Es un tema muy lamentable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arrodilla ante López Obrador; ha convertido su mandato en un circo y no solamente utiliza a capricho a los funcionarios emanados de MORENA, ahora también a organismos tan importantes como la SCJN…” expresó Antonio Guerrero Horta, dirigente municipal del PAN.

A su vez, el directivo cuestionó los antecedentes del mismo presidente López Obrador, platicó que desde su perspectiva ha dejado a los mexicanos sin recursos para temas esenciales.

“Se ve muy claro el sometimiento de este cuerpo colegiado de la SCJN a una línea, a un capricho dictado desde la oficina de la Presidencia de la República, porque no hay argumentos suficientes ni contundentes, esta resolución es avalar un populismo judicial, es un concierto de inconstitucionalidades” expresó Román Cifuentes Negrete.

El dirigente estatal dijo que para el PAN, el declarar constitucional el juicio contra los ex presidentes, es un distractor que apunta a encubrir los verdaderos problemas nacionales, agregó que el presidente López Obrador busca minimizar la grave crisis que existe en materia de salud y especialmente en seguridad pública.

“La ley no se consulta, la ley se aplica” puntualizó el dirigente.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Abren convocatoria para becas

Resta credibilidad la SCJN

Por otro lado, los directivos del Consejo Consultivo Ciudadano “Imaginemos Guanajuato” y la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que el retroceso en la democracia en México es inevitable tras la decisión de la SCJN.

“Me preocupa que en general las instituciones estén cayendo en una “chunga”, en un espectáculo, lo que realmente tiene México es sed y hambre de justicia, no de shows o de circos, es lamentable que los ministros de la corte se presten al juego del presidente López Obrador; sabemos cómo va terminar eso de la consulta, es un distractor para los problemas del país u otras ocurrencias de la “4T”…” comentó Rodrigo González Zaragoza, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano.

El coordinador aseguró que será muy difícil que los últimos 5 ex presidentes, a quienes se pretende enjuiciar, terminen presos, dijo que para eso existe un sistema de justicia establecido que no necesita ponerse a consulta, acto que no se había atestiguado en ningún país.

“Eso te habla de un tipo de régimen al que nos está llevando la “4T”, a una justicia de mano alzada, un show…” comentó Rodrigo González.

Luis Andrés Álvarez, encargado del consejo consultivo ciudadano “Imaginemos Guanajuato”, compartió que la consulta ciudadana, podría significar un despilfarro de recursos para favorecer políticos.

“Es evidente que la intención de la consulta es meramente política, lo que se vivió ayer es el episodio más desastroso que ha tenido la SCJN posiblemente desde 1994. Da un mensaje de servilismo al Presidente que atenta contra la separación de poderes y genera mayor desconfianza de la ciudadanía en la impartición de justicia y las instituciones” compartió Luis Andrés Álvarez, presidente del consejo consultivo ciudadano “Imaginemos Guanajuato”.