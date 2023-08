UG: Ocho años de transformación y desarrollo

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El rector general de la Universidad de Guanajuato , Luis Felipe Guerrero Agripino , rindió su informe anual 2022-2023 y dio la bienvenida a más de 47 mil alumnos que comenzaron sus clases en esta Colmena Universitaria. Dijo que en los ocho años que ha estado al frente del cargo hubo una profunda transformación en la institución y deseó que siga progresando para que la Alma Mater continúe con la llama de éxito y desarrollo para Guanajuato.

Ante un Auditorio del Estado lleno y al contar con la presencia del secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, el rector general en su mensaje que transmitió a las y los presentes dijo que en los dos períodos que estuvo al frente del cargo se comprometió en ampliar la matrícula, “pero jamás en detrimento de la calidad y que se incluirían criterios de equidad e inclusión”.

Resalta los logros en su último informe de actividades.

Con ello, se tuvo un aumento de casi 30% de la matrícula, esto es, más de 10 mil estudiantes a partir de 2015 a la fecha. De igual forma, en el programa de licenciatura aumentó de 64% a 99.49% y no quedó un solo programa pendiente.

De igual forma, resaltó que fueron incluidos criterios de equidad con becas especiales y con pase directo a estudiantes de las regiones más pobres de la entidad, como Xichú, Tarandacuao o Atarjea.

Reiteró que “la Colmena se dirige con todas sus mieles y con sus hieles y hay que asumirlo así en el día a día. Asumiré el compromiso hasta el último día de mi gestión para dar la apertura a todas las expresiones, a todas las corrientes del pensamiento, pero también el cuidado a nuestra autonomía universitaria; aquí en la universidad, bienvenidas todas las ideas, pero jamás habrá espacios para intereses particulares, ni de sectores ni de grupo”.

De igual forma, el rector general dio a conocer que el proceso para designación de la persona que lo sustituirá cuando termine en el cargo se ha llevado con amplia transparencia, esto en el evento donde también estuvieron el exgobernador del estado, Miguel Márquez; el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia, y la directora general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Carmen Rodríguez Armenta.

Antes de su mensaje, fue transmitido un video donde se dieron a conocer los resultados, tanto del último año de su ejercicio como de todo el rectorado general de 2021-2023.

Se tuvo un incremento en la matrícula en los ocho años que estuvo al frente de la rectoría general de la UG.

Ahí se resaltó que la Universidad de Guanajuato tuvo finanzas sanas y los recursos fueron manejados con transparencia, al practicarle a la institución un total de 39 auditorías externas y no hubo ninguna recomendación.

Luis FelipeGuerrero Agripino afirmó que la UG recibió el apoyo del gobierno federal y estatal en el tema presupuestal. “Contamos con el respaldo del gobierno en el subsidio ordinario y el gobierno federal siempre otorgó puntualmente lo que le corresponde para que la universidad siga con su trabajo”.

Enseguida, agradeció a la directora general de Educación Superior de Interculturalidad de la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Carmen Rodríguez Armenta.

De igual forma, agradeció al gobernador de Guanajuato, al calificar que tuvo “un extraordinario apoyo del gobierno estatal y me tocó trabajar con dos gobernadores al arranque de mi gestión: con Miguel Márquez Márquez y ahora con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo”.

Apoyo económico

Destacó que el subsidio ordinario otorgado por el estado, inclusive se ha venido incrementando paulatinamente. “Hemos tenido siempre el respaldo del gobernador hacia la Universidad de Guanajuato”.

Luis Felipe Guerrero dijo que al terminar su función regresará a su actividad académica.

Otro de los aspectos que resaltó en su mensaje fue el de hacer la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones que se logró en dos años en su rectorado. “Si no lo hubiésemos hecho, estaríamos ante una grave crisis financiera”.

A su vez, el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Meza, reconoció el trabajo realizado por el rector general y felicitó a toda la comunidad universitaria porque ésta es ejemplar.

En el evento también estuvieron integrantes del Consejo General Universitario, la Junta Directiva y del Patronato de la Universidad de Guanajuato.

Dijo que el estado cuenta con cerca de 238 mil estudiantes de educación superior, trabajando arduamente, en una cobertura de casi 38%, pero aún hay retos muy importantes y la UG ha aportado de manera relevante a la cobertura con calidad y pertinencia y se ha preocupado por ofrecer futuro a las y los guanajuatenses.

Finalmente, felicitó a la UG por tener un Plan de Desarrollo Institucional que marca hacia el 2030 el rumbo. “Esta universidad es grande por su larga historia, por las personas, por los valores que norman el actuar día a día”.

UG, modelo

Por su parte, Luis Armando González Plascencia destacó en su intervención que la Universidad de Guanajuato “ha sido modelo dentro de la ANUIES para el desarrollo de otras instituciones que forman parte de nuestra membresía”.

“Hemos podido incorporar sus ideas, sus experiencias, todo lo que a lo largo de estos ocho años ha podido construir la Universidad de Guanajuato, ha sido un ejemplo notable para las universidades del país”, terminó.

Respeto a la autonomía

Carmen Rodríguez Armenta, puntualizó: “Desde el gobierno federal somos muy respetuosos de la autonomía universitaria, nosotros no nos meteremos a los temas de la autonomía”.

De la misma forma, resaltó que “es muy bueno que la cuiden de todos los elementos y de todos los intereses que pudiesen estar, porque nosotros tenemos que seguir cuidando a las universidades”.

Sin grilla sí le entro al voto universal: Guerrero Agripino

Luis Felipe Guerrero también hizo énfasis en el proceso para designar a la o el titular de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, el cual afirmó se ha llevado a cabo con total transparencia, legalidad y respeto y del cual se retiró.

En ese sentido, recordó que desde 1994 se determinó que en la UG se implementara este mecanismo de designación, método que incluso instituciones, como la UNAM, la UAM o la Universidad de Guadalajara también comparten.

Sin embargo, afirmó que, desde un carácter jurídico, y sin grillas, está dispuesto a analizar esta posibilidad por medio de un estudio con seriedad y consenso.

“Yo quizá en este momento soy el menos indicado, puesto que no soy candidato ni volveré a ser candidato de nada en la universidad, mejor invito a que se haga un análisis, un debate, serio, profundo, consensuado, ahí si le entro, como académico, cuando digan, a un análisis profundo, con conocimiento, con discernimiento, con apertura al diálogo, no con grilla, ahí no le entro”, expresó en entrevista al término del informe.

Con información de Monserrat Caudillo | El Sol de Irapuato.