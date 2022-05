Estadio Nou Camp adeuda más de 40 millones de pesos a Sapal

León Gto.- “Ya tiene sus años, de alguna manera ese inmueble estuvo en litigio y ese fue el principal tema de que se dejara avanzar mucho con el adeudo”, mencionó en entrevista Enrique de Haro Maldonado, Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

El pasado 27 de abril, durante la revisión de asuntos generales de la sesión del Consejo Directivo de Sapal, la regidora Blanca Araceli Escobar Chávez, cuestionó el adeudo de cerca de 42 millones de pesos que el Club León presenta a consecuencia del sistema de desagüe del Estadio León.

Por lo que el director de Sapal, asegura que la dependencia a la que representa no le vende agua potable al Club León, por lo que dicho adeudo obedece a un convenio de descarga de agua, mismo que ya se encuentra trabajando sobre esta problemática.

“Yo tuve un acercamiento con los dueños actuales, el año pasado, ya cuando se dio la resolución para platicar este tema, esperamos hasta que formalmente fueran dueños; yo tuve una entrevista, me atendieron muy bien, ellos están de acuerdo en pagar, obviamente hay un tema aquí que tiene que ver con la infraestructura del estadio, que son fugas”, mencionó Enrique de Haro Maldonado.

Así mismo, aseguró que este adeudo en el Estadio Nou Camp ya cuenta con 109 meses, lo que representa cerca de nueve años, a lo que el titular de Sapal constata que son 40.3 millones de pesos la deuda actual.

También indicó que puede existir la posibilidad de realizar descuentos a dicha suma de dinero, sin embargo, esto se revisará con base a las políticas de estos descuentos.

“Recordar que es un tema de que es un agua que nos descargan, no es un agua industrial, no es un agua con un proceso complicado, la verdad es que es un agua como cualquier casa habitación, incluso me atrevería decir que hasta menor”, reiteró.

“Actualmente mandamos cuadrillas, detectan fugas, ellos la reparan y así sucesivamente, una vez que terminemos con esto estaremos en condiciones para cerrar este tema del estadio”, finalizó el titular de Sapal.