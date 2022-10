Tras violencia en Guanajuato, estrategia federal de seguridad debe cambiar

El presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales, Ismael Plascencia, declaró que urgen cambios en la estrategia nacional de seguridad ante la ola de homicidios que se registra en Guanajuato.

Esto referente a la encuesta que revela que la mayor parte de la población de Irapuato no se siente segura. Sin embargo, no detalló si es necesario cambiar a los directivos de seguridad, pues dijo, eso le corresponde a los gobernantes.

“Me pregunta que sí hay que cambiar la estrategia, a ver, si 9 de cada 10 se sienten inseguros pues definitivamente hay que cambiar esta estrategia. (A los directivos) no lo sé, nuestros gobernadores son los que deben de saberlo, también hay una cosa, si los que más o menos saben el asunto, cuál es el problema, cómo manejarlo y demás, no lo están haciendo, si traer gente nueva que no conozca cuál es el problema no sé si sea lo más adecuado, la verdad no tengo idea”, dijo.

En lo que refiere a León dijo que se encuentra en la misma situación que todo el país, aunque comentó que en Irapuato y Celaya la situación es todavía más complicada.

En cuanto al incremento de días del periodo vacacional para los trabajadores, el empresario dijo que la ley puede aprobarse, pero con un aspecto diferente y que deben consideran que además de las vacaciones que ya está establecidas hay días feriados, “pues 30 días de un jalón está caramba”.

“Vas a incrementar los sueldos y ¿Eso qué va a pasar? Vas a incrementar también tu producto al final de cuentas, esto no va a salir de ningún lado más que de ahí, yo creo que es cosa de platicar con ellos (legisladores)”, agregó.

Aseguró que los seis días de vacaciones que tiene un trabajador deben ser merecidos “yo creo que te debes de merecer las vacaciones también, ya trabajaste pues agarralas, pero 30 días se me hace una exageración”, comentó.

Dijo que también lo que se puede hacer es manejar la productividad y sobre eso proporcionar las vacaciones además de que falta consultar a la iniciativa privada porque deben nutrirse de varias fuentes para que sea una mejor propuesta.