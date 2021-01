Tras mucho sufrimiento, maestro de carpintería logró vencer al Covid-19

"Fui al Oxxo de la esquina por unos refrescos porque tenía mucha sed y de regreso ya no podía caminar, sentía que no llegaba, el aire ya no me entraba a los pulmones, fue el momento que me tuvieron que hospitalizar", describe el maestro de carpintería del CECATI No 89, Adrián Hernández Almanza, quién tiene 35 años laborando en diferentes puestos en la institución.

Con casi 61 años de edad, refiere que al principio, cuando empezó este problema lo tomó muy a la ligera, esto inició al terminar el ciclo antes de salir de vacaciones de Semana Santa en 2020, se tomaban algunas pequeñas medidas en la escuela "pero sin mayor información sobre casos reales y cercanos".

Refirió que ya en vacaciones se quedó resguardado en casa con la familia y todo comenzó con un problema de diarrea que duró varios días, acudió al médico, lo internaron y lo dieron de alta, pero luego se agravó y de nuevo lo internaron, recuerda que no podía hablar bien y cuando lo hacía sentía ahogarse, ahora, meses después, ya se siente bien, lamentablemente se contagiaron también su esposa e hijo, por lo que ella estuvo en un hospital privado, él en el ISSSTE y su hijo en casa.

"Fueron muy críticos y difíciles esos días, sobre todo para mi hijo, que era el que tenía que estar al pendiente de lo que necesitaban sus padres, pero los amigos apoyaron mucho a mi chavo, sentí mucha solidaridad".

"La parte más difícil es cuando estábamos los tres en casa, con síntomas y sin ganas de movernos, ya después de una semana estaba la casa descuidada, sin aseo; una noche antes de ser internado en el hospital era muy triste ver a mi hijo acostado, mi esposa acostada y yo también, todos en diferentes lugares, y la casa patas para arriba".

Refiere que intentó poner orden "pero ya no era posible, mi energía ya no daba mucho, me tome algunas pastillas para ver si me sentía mejor, pero ya no estaba bien, esa noche no fue fácil, dormí con mucha dificultad y al día siguiente me levanté temprano, no quise molestar a mi familia

Recuerda que su hijo lo llevo al hospital del ISSSTE y el doctor les dijo que tendría que quedarse...y "entre que quería abrazarlo y no contagiarlo le manifesté que íbamos a ponerle ganas, cuídense ustedes y todo va a estar bien, le dije, fue una despedida a distancia muy triste".

Refiere que tuvo la suerte de que el médico era conocido y como no se despidió de su esposa le dio la oportunidad de tener su celular y con ello se estuvo contactando con diferentes personas; "fue un regalo, porque puede estar al pendiente de mi esposa e hijo, y de lo que estaba sucediendo afuera".

"Recibí el cariño y apoyo de mucha gente, me sentí acompañado todo el tiempo y eso me dio fuerzas porque cuando estuve ahí sentí que ya no salía, que tenía muchos asuntos sin resolver y cosas que se iban a perder por no tener los papeles en tiempo, pensaba en hablar con mi hermana que es abogada y algunos amigos que también lo son, pero era difícil, nadie se quería acercar ni tomar nota de nada, cómo está la situación actual, nadie quiere ir a los juzgados a resolver cosas, eso también me dio impulso para salir bien y dejar todas las cosas en orden".

"Saber que el patrimonio que había hecho en la vida se iba a perder o quedaba suelto por no haber hecho testamento fue el punto de arranque para mí", explicó,

"Actualmente tenemos algunas deudas bancarias por los gastos de hospitales, pero creemos que vamos a salir adelante, la vida nos ha dado cosas buenas", refiere.

Agregó que el tiempo fue muy largo desde los 14 días que tuvo diarrea y casi lo dan de alta porque se dijo que no tenía Covid-19, más otros 14 de la infección y posteriormente otros 14 días de hospitalización.

Luego estuvo un mes en casa y posteriormente tuvo una caída en la que se lastimó un brazo, por lo que estuvo una semana en el ISSSTE Celaya, le hicieron pruebas y le dijeron no podían operarlo porque seguía dando positivo en Covid, aunque ya no grave, finalmente no lo operaron un médico lo atendió y le resolvió el problema, actualmente ya es negativo y añadió: "Estoy listo para regresar a enseñar a las nuevas generaciones mis pocos conocimientos de carpintería".