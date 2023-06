Trabajará gobierno de León para recuperar la confianza de la ciudadanía con los policías: alcaldesa

León, Gto.- Luego de una denuncia que se vertió en la reunión que tuvieron el miércoles pasado empresarias de A mexme León con el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, donde argumentaron que no confían en los policías, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dijo que van a seguir trabajando para que cada vez la corporación sea mejor vista.

Además, se dijo abierta al diálogo con las empresarias con quien aseguró tiene un acercamiento constante para tocar diferentes temas que les puedan aquejar a las empresarias leonesas.

“Vamos a seguir trabajando para que cada vez la corporación sea mejor vista y dé mejores resultados (...) Yo he tenido mucho acercamiento de hecho con Amexme y les he dicho que cualquier cosa hasta de manera particular me la puedan hacer llegar a su servidora, hemos seguido capacitando a los elementos de Seguridad Pública”, dijo.

Comentó que están actuando con inteligencia para dar seguimiento a los policías que son dados de baja tras la detención con armas de fuego y cartuchos de dos ex policías en la colonia Jardines de Jerez el sábado pasado.

Mediante un comunicado se informó que están siendo investigados por presunto robo con violencia a casas-habitación y que se identificaron como presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Gutiérrez Campos dijo que fueron dados de baja durante su administración, pero que su detención es la prueba fehaciente de que desde el gobierno se les está dando seguimiento.

“Justamente es el resultado del seguimiento, tan se les está dando seguimiento que estamos haciendo detenciones y puestas a disposición porque hay trabajo de inteligencia para ello”, comentó.

Recordó la constante baja de elementos que no están haciendo bien su trabajo “se tendrá que ir de la corporación aquellos elementos que no está haciendo su trabajo y la invitación siempre es a la ciudadanía que si tienen a alguien que haya hecho incorrecto que lo denuncie”, agregó.