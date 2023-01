Trabajan por su labor social en la Feria Estatal de León

León, Gto.- (OEM-Informex).- Los integrantes del Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicio A.C (CCCAS) se encuentran entusiasmados de llegar a la meta de un millón de pesos de recursos durante su participación en la Feria Estatal de León 2023.

A través de la tradicional Macrotómbola, cada año trabajan en reunir la mayor cantidad de dinero para seguir trabajando en las diferentes causas sociales que persiguen, así lo destacó Serafín Vallejo Padilla, presidente del CCCAS.

“Este año me siento fabuloso porque el año pasado, justo el día que inauguramos me fui a hacer la prueba y tenía Covid; estuve los 10 días encerrado y los demás me vine, fue un poco pesado, pero ahorita con la satisfacción de que ya está más abierta la gente y ya no tenemos las restricciones sanitarias, así que esperamos más visitantes y más participación”, comentó.

A través de la compra de un boleto numerado, los visitantes a la feria ayudan, pero también se llevan un regalo sorpresa, que puede ser desde un juguete, artículos para el hogar, prendas o zapatos, estos últimos que también tienen a la venta gracias a la donación de empresas.

“El boleto cuesta 25 pesos, se ha mantenido en ese costo desde hace varios años pues también somos solidarios con la economía de la gente que nos apoya, pero debido a la inflación y que todo está subiendo, probablemente el próximo año tendrá que aumentar”, señaló Serafín Vallejo.

También explicó que la colecta de regalos comienza a mediados de cada año y está a cargo de cada una de las asociaciones y clubes participantes, quienes cuentan con el apoyo de benefactores y de la sociedad en general. Además, aportan 40 regalos para el CCCAS para poder alcanzar la meta.

Este año participan 17 asociaciones y clubes de servicio en la Macrotómbola, los cuales se turnarán hasta el 7 de febrero, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el pasillo principal de Poliforum León.

LAS CAUSAS SOCIALES

Con los recursos que reúnan hasta el último día de la Feria de León, se podrán comprar medicamentos para personas con insuficiencia renal crónica, medicamentos especializados, prótesis para menores y adultos, alimentos, rehabilitación de personas en situación de drogadicción, jeringas e insulina para pacientes con diabetes mellitus tipo 1, atención integral de niños menores de seis años en situación de riesgo y maltrato, albergue y alimentación a familiares de pacientes hospitalizados con medicamentos y estudios especializados, así como apoyos a estudiantes de escasos recursos de la Universidad de Guanajuato, por mencionar algunos.

APOYOS GUBERNAMENTALES

Anteriormente, tanto Municipio de León como Gobierno estatal apoyaban con el peso a peso al CCCAS, sobre lo que el presidente comentó que ya el Ayuntamiento de la ciudad les hizo entrega de 250 mil pesos, los cuales se repartieron a las asociaciones y clubes que integran el consejo.

“También hemos platicado con algunos diputados para solicitar el peso a peso que nos daban en anteriores ediciones y también Gobierno del Estado está interesado. No lo dejaron de dar por cuestiones políticas ni mucho menos, simplemente era por un tipo de logística legal que les impedía poder seguir apoyándonos y ahora están viendo de qué manera hacerlo”, agregó.

LA SOPRESA

En el primer día, contaron con la visita de Alexia Cruz, Mexicana Universal Guanajuato 2022, quien en su adolescencia fue embajadora del CCCAS y desde muy pequeña junto a su familia ha apoyado diferentes causas sociales.

Elva Mariana Hernández y Alexia Cruz.

LA INVITACIÓN

“Cada peso que aporten es un peso de ayuda para las personas que lo necesitan. Las asociaciones y clubes de servicio brindan una ayuda enorme con los sectores más necesitados y si se acercan a conocernos dirían pago el boleto y no quiero el regalo porque hay gente que sí lo ha hecho y es algo muy bonito. Cada peso suma”, finalizó Serafín Vallejo.