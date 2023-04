Trabajadores demandaron en Centro Federal que se repita votación en Yazaki

Debido a que consideran que existieron anomalías en la votación del pasado 31 de marzo, empleados de la empresa de origen japonés Yazaki S.A. de C.V. interpusieron una denuncia ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por diversas violaciones en el protocolo de legitimación, declaró Israel Cervantes, coordinador de la Casa Obrera del Bajío.

Cervantes añadió que además hubo proselitismo e injerencia de personal de la planta Grupo Yazaki en los procesos que solo le competen al sindicato, el cual tiene actualmente la representación la CTM.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De igual manera denunció que hubo violaciones a los derechos de los trabajadores para efectuar de manera personal, libre, directa y secreta su voto en la pasada consulta por la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, votación que se desarrolló el pasado 2 de abril en las instalaciones de la planta, donde sólo se consideró a los trabajadores del turno matutino y vespertino, dejando fuera al turno nocturno.

“El Sindicato Miguel Trujillo López CTM, dejó a muchos trabajadores sin poder participar, los trabajadores han sufrido violaciones del sindicato y no han tenido libertad y democracia sindical”, denunció Cervantes.

“Una de las cosas que hicieron los trabajadores fueron tres denuncias ante el Centro Federal, es un sindicato que no está siguiendo el protocolo que se hizo en general Motors, no se está respetando, hago un llamado a las autoridades federales y locales, no hubo gente del Centro Federal vigilando las votaciones, hubo acoso a los trabajadores”.

Sobre la negativa a la Casa Obrera del Bajío, para ser visores en la votación interna, Israel Cervantes aclaró que no hubo forma de poder pedir visores externos ante la negativa del sindicato actual.

“El sindicato nunca lo va a permitir, esta coludido con la empresa, si este proceso se vuelve a realizar en otra instancia es probable que haya la posibilidad de tener un observador, tal y como se pidió en la votación de General Motors donde hubo visores externos”.

Local Trabajadores de Yazaki denuncian hubo hostigamiento y compra de votos

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez y Marta Sotelo, trabajadores del turno matutino, señalaron que un gran grupo de empleados exigen una nueva consulta y que se tome en cuenta al turno de la noche, “el sindicato no nos informa que se hace con nuestras cuotas, no se hace nada”, dijo Rodríguez.

El dirigente de la Casa del Obrero recordó que la central obrera de la CTM retuvo el Contrato Colectivo de Trabajo en la compañía japonesa Yazaki S.A. de C.V., con solo 1,295 votos de sus 2 mil 805 trabajadores, lo que representa menos de la mitad de los votantes.

Lamentó que la autoridad le dio al sindicato “Miguel Trujillo López” la legitimación en la empresa y ahora negociará el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que aseguró que los 732 trabajadores que votaron en contra de la continuidad del actual sindicato, están peleando que se respete la ley que señala que debe de haber 50 por ciento más un voto.

“La realidad es que la votación aunque fueron 1,200 votos a favor del sindicato, sí se puede porque no obtuvo la mitad de los votos más uno”, concluyó.