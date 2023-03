Trabajadoras del Poder Judicial de la Federación exigen seguridad

León, Gto. (OEM) Trabajadoras del Poder Judicial de la Federación en León; se manifestaron debido a la inseguridad que existe en las calles a dónde van a trabajar a diario.





Todo surgió cuando una de las trabajadoras sufrió un asalto, aunque no indicaron en qué día o el horario en que fue, pero justo eso fue lo que originó la protesta, que a cualquier hora del día no solamente en la entrada sino también en la calle aledaña existen asaltos constantemente.





Por lo que este viernes por la mañana decidieron colocar diferentes cartulinas con escritos dónde exige justicia, además seguridad, condiciones dignas de trabajo, dejar la apatía de lado y sobre todo invertir en la seguridad de todos en esa zona.





Al ser empleadas federales sufren constantes robos, no se sienten seguras y comentaron que muchas de ellas tienen que dejar sus automóviles en la calle, aprovechado por los delincuentes para soltarlas o quitarles las baterías a los carros.





El bulevar Adolfo López Mateos y la calle Toro, así como también el Malecón del Río, son los tres puntos más afectados, por lo que exigen una caseta de vigilancia o el patrullaje constante de patrullas en la zona.





No se sienten seguras, comentan que tienen que ir con lo mínimo de pertenencias a su trabajo, unas de ellas han sido asaltadas en varias ocasiones en las que les han quitado sus celulares.





Las protestantes comentaron que en caso de que sus peticiones no sean escuchadas y no se tomen en cuenta van a irse a huelga, ya que comentaron que no hay garantías de seguridad hacia su persona o a sus pertenencias, ni a la hora cuándo llegará a trabajar ni a la hora en que salen.





Pidieron qué autoridades municipales intervengan en el asunto, y resuelvan esa situación que cada vez va empeorando, además de asaltos se genere violencia de género en contra de ellas, o algún otro tipo de violencia que las ponga en peligro.