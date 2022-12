¡Todo por María Celeste!

La familia Hinojosa Esparza, año con año en compañía de vecinos de la colonia San Pedro de los Hernández, se unen y ofrecen altares y la representación de las apariciones de San Juan Diego, este 2022 se cumplen 14 años de esta hermosa y conocida tradición de la colonia.

Vecinos y habitantes de esta colonia, cada año se reúnen en una gran fiesta de agradecimiento a la Madre de México, esto organizado principalmente por Celestino Hinojosa Esparza y su familia, quienes compartieron al Sol de León que todo inició luego que la hija de Celestino llamada María Celeste fuera diagnosticada con diabetes y una enfermedad del corazón y al no darle muchas esperanzas de vida, su padre decidió encomendar a la morenita y a cambio ofreció como manda realizar estas representaciones.

Por toda la calle Barrida se realizan 46 rosarios, sin embargo cada vez se van sumando más familias que quieren participar en las representaciones debido a su gran devoción, por lo que ahora los rosarios han incrementado a más de 90.

Este domingo por la tarde, el ambiente y la devoción se hicieron presentes en la colonia, donde después del rosario a la Virgen de Guadalupe, se realizó la danza del torito, seguido de mojigangas que en su mayoría son realizadas por la familia Hinojosa.

Las familias Monjaras Andrade, Guerrero, Vázquez López, Arenas Guerrero, Carranza Torres, Barajas Arenas y la familia Rodríguez López, ofrecieron diversos altares, todos ellos diferentes y con un toque especial, pero con una misma fe y agradecimiento a la morenita del Tepeyac.

Paz, salud, trabajo, un año más de vida, sus bendiciones, fue algo de lo que la colonia San Pedro de los Hernández agradeció a la Santísima Virgen de Guadalupe al tener la dicha de que en este año tocará tenerla en sus respectivas casas.

Milagros Magdalena de 18 años de edad, en este año fue la encargada de representar a la Virgen durante la gran festividad, ella mencionó que es una dicha el ser llamada a ser este año a la Guadalupana.

“Me da mucho gusto representarla y que bueno que me invitaron a ser parte de todo esto y si me da mucho gusto, anteriormente no había participado hasta ahora, recuerdo que cuando me dijeron que sería yo la Virgen de Guadalupe, me tomó por sorpresa, pero ahora con nervios pero estoy muy contenta”, mencionó Milagros Madalena.

“Es la primera vez que participo, me agarraron de sorpresa y dije que si participaría, es un honor para uno que es creyente, mi esposa y mis hijos están orgullosos y felices que este año yo represente a Juan Diego”, mencionó Isidoro de 31 años, quien este año representa a Juan Diego.

En punto de las 8:00 de la noche toda la colonia se prepara para la representación, donde se dirigen a misa en la parroquia cercana, con carros alegóricos adornados principalmente con los colores de México y la imagen de la virgen, donde se hace un recorrido por la calles.

Para posteriormente realizar una velada hasta el amanecer del día 12, donde se ofrecen las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y las familias rezan el rosario, hasta la tarde donde se ofrece una comida.

“Hay mucha entrega por parte de los vecinos para esta festividad, a pesar de que faltaron detalles, hay mucha entrega y tengo mucha gratitud para ellos de mi parte, porque se unieron un poco más, yo quisiera que toda la cuadra o la colonia se uniera en los rosarios, pero ya veremos más adelante como le hacemos para seguir más unidos con estas tradiciones”, finalizó Celestino Hinojosa, organizador.