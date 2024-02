Transportistas se reúnen con autoridades en Irapuato; exigen seguridad

Alrededor de 40 transportistas llegaron a la ciudad de Irapuato para reunirse con autoridades militares, estatales y federales para exigirles más seguridad, una de las resoluciones brindadas incluye reuniones constantes con autoridades militares para dar seguimiento a la situación que viven en las carreteras.









Y es que las condiciones que muchos de ellos han enfrentado al recorrer las carreteras del país los han expuesto, no solo a tener pérdidas materiales, sino hasta a poner en riesgo su vida.

Hasta un conocido hotel ubicado en la avenida Solidaridad llegó el contingente y representantes de transportistas para entablar la mesa de diálogo en la cual se reunieron con el Secretario de Gobierno del Estado Jesús Oviedo y Enrique García Jaramillo, comandante de la 16a. Zona Militar, donde llegaron a la resolución de dar seguimiento con otras reuniones para analizar y ejecutar planes que les brinden mejores condiciones de seguridad a transportistas del estado.

Mientras tanto en avenida Solidaridad fueron estacionados decenas de tráilers con pancartas y lonas que manifestaban su exigencia por seguridad.

"Todos unidos contra la inseguridad y falta de vigilancia por parte de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.









“No queremos más conductores secuestrados, golpeados y muertos; ya basta de asaltos en carreteras que terminan con el patrimonio de muchos y las autoridades no actúan", fue el mensaje que muchos transportistas llevaron en las cajas de sus unidades, al frente una camioneta remolcaba un ataúd en memoria de todos los transportistas que han muerto víctimas de asaltos o ataques en las carreteras mexicanas.

Luis Héctor Alvarado Pérez, fue uno de los tantos transportistas que acudió a apoyar este paro nacional, señaló que muchos de ellos a veces ya no quieren ni trabajar pues temen ser víctimas de algún delito, perderlo todo materialmente o incluso ser heridos o asesinados solo por hacer su trabajo.

"Queremos más seguridad en las carreteras, por lo mismo y es que ya no te puedes parar a comer o ni al baño, saliendo ya te están esperando para robarte o ya no está el camión, muchos compañeros han fallecido a causa de estas cosas".

Uno de estos tramos que transportistas saben que es peligroso es la carretera federal 45 que atraviesa por municipios como Celaya, Salamanca, Querétaro entre otras.

CARAVANA VIAJA DE LEÓN A IRAPUATO PARA MANIFESTAR SUS INQUIETUDES

Con un contingente de 50 tráileres y camiones de carga, arrancó la manifestación en León en contra de la inseguridad que viven los transportistas en las carreteras.

Irma Serrano, vicepresidente de la Federación Mexicoamericana de Transportistas en Guanajuato, lamentó que los transportistas no estén contando con el respaldo de la Guardia Nacional en las carreteras y tampoco del gobierno federal.

Reprochó que el gobierno de México haya publicado un comunicado señalando un acuerdo para no realizar la manifestación, lo cual fue falso, pues los transportistas están cansados de los asaltos y asesinatos.

Con un ataúd en una camioneta de carga, expresó "no queremos ni un conductor muerto, el dolor de sus familias, la caja de muertos es lo que no queremos que suceda, el agobio que llevan los conductores, es un tremendo estrés, psicológicamente están siendo muy afectados, ven carros en las carreteras y no saben si los van persiguiendo o no, es mucha la presión psicológica, exigimos seguridad para todos los mexicanos que viajan con sus familias, desmentimos al gobierno del acuerdo, señor presidente la seguridad no se vende, es un derecho, es un falso comunicado que sacaron, querían distorsionar y disuadir para no manifestarnos".

La manifestación inició en la base de la Guardia Nacional en Puerta del Milenio en León, la cual no participó en respaldo de los camioneros, y se dirigió al retorno de Delta escoltada por las Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal de León con destino a Irapuato donde se reunieron con autoridades

CUESTA MILES DE PESOS A TRANSPORTISTAS RECUPERAR SUS UNIDADES ROBADAS ANTE LA AUTORIDAD

Irma Serrano, vicepresidenta de Fematrac dijo en entrevista al salir de la reunión que, la inseguridad es un problema que les genera pérdidas por distintos lados, pues además de los robos como tal y el riesgo a la integridad, se ve una revictimización al generarse costos tan altos incluso tras la recuperación de los transportes robados, que por grúas, maniobras y otros conceptos terminan costando a transportistas más de 300 mil pesos, lo que a su vez genera una falta de denuncias que podría dejar un 50% de robos en cifras negras.

“Un 50% de robos no se denuncian, el que denuncia obligatoriamente lo hace por que la mercancía va asegurada, al final su cliente le pide la denuncia, el otro 50% no lo hace por temor además de que si denuncia y si encuentran su camión se va a ir al corralón.

“Y si voy a tardar tres a seis meses en que me lo libere el Ministerio Público, cuánto me va a costar de grúas, es un problema secundario ya que terminan cobrando dependiendo los días, si te avientas tres días de MP más maniobras llega hasta 200 a 300 mil pesos”.

En el estado de Guanajuato, existen algunos de estos puntos que transportistas describieron como de alta incidencia y señalaron que con la cifra del último mes se promedia un aproximado de seis robos diarios.

“Ahorita se estaban registrando en Guanajuato un promedio de seis robos diarios, la estadística que nos presentaron ellos fue de 25 robos antes del día 27 de enero, ahorita de lo que va de este mes tienen 11 robos registrados, en 5 días, esto más la cifra negra”, dijo Irma Serrano.

La Vicepresidenta de Fematrac dijo que el pasado 2023 se registraron a nivel nacional al menos 20 asesinatos de transportistas, en cuanto al estado de Guanajuato señalaron el tramo con más incidencias como el que va de Irapuato a Apaseo, más aún en el tramo de la caseta de Cerro Gordo a Querétaro, y esto es algo que se está replicando a nivel nacimiento, pues en zonas donde no había robos se están empezando a presentar.

“Tenemos operadores que han asesinado, el año pasado íbamos pasando, vimos que era un camión afiliado, el operador estaba baleado de un pie aquí en Silao, el robo de la mercancía ahorita se está convirtiendo en privación ilegal de la persona”.

Esperan que tras este paro, las autoridades a lo largo y ancho del país los volteen a ver y brinden más seguridad, presencia y recorridos en carreteras, que al final ayudarán no solo a los transportistas, sino a toda la ciudadanía. Con información de Israel Alatorre/El Sol de León.