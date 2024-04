Tienen pérdidas del 30% comerciantes de fruta y verdura en Zona Centro

León, Gto. Comerciantes de frutas y verduras del Descargue Estrella, han registrado pérdidas de 30 por bajas ventas en frutas y verduras ante la ola de calor, y es que las amas de casa prefieren llevar lo que consumirá al día porque luego se les echa a perder.

Francisco Ibarra Gómez, mencionó que algunas de las estrategias para que no se les quede su producto es ofrecerlo más barato para que las jefas de familia se lo lleven y así no tengan que tirarlo, la otra es no comprar con el proveedor demasiado productos como en otras temporada y por otro lado, buscan que por parte de la Dirección de Mercados se les dé mayor publicidad para que acudan más familias a consumir en Zona Centro.

“Las amas de casa prefieren comprar al día, y no se llevan más que un cuarto de producto porque luego se les hecha a perder, en el caso de la verdura, los jitomates son los que se llevan máximo seis, lo mismo pasa con el chile serrano, zanahoria, calabaza que llevan lo que van a ocupar”, mencionó.

En un recorrido realizado por El Sol de León se pudo observar que los comerciantes venden a menor precio alguna fruta que está apunto de caducar, por ejemplo el mango lo están dando hasta en 20 pesos mientras el que “está bonito” lo puedes encontrar en 40 pesos, amas de casa prefieren llevarse el plátano verde para que lo puedan consumir días después, pues no todos los días pueden acudir al Descargue.

De acuerdo a las jefas de familia, en esta temporada suelen cocinar platillos con pescado, pollo o bistec empanizado pero siempre acompañados de fruta y verdura así como agua de de fruta para que la familia se mantenga bien sana e hidratada.

“Yo cocino sopa con milanesa o pescado pero siempre trato de que sean platillos que se pueda acompañar con frutas y verduras y el agua siempre de fruta, regularmente de limón, sandía o lo que esté más barato”, dijo Silvia.

Finalmente, comerciantes señalaron que a comparación de otros años, este ha sido el más seco y el más caluroso por ello esperan que más leoneses acudan a buscar ofertas en el Descargue Estrella para que no aumenten su pérdidas.