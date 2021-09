Tienen dos meses internados y no hay fecha para su cirugía

Salvador tiene 35 años, hace un mes, en una caída se fracturó una de sus piernas cuando caminaba rumbo a su casa, tenía solo unos días de haber ingresado a su nuevo empleo en donde no tenía seguro social, por lo que fue al hospital General de León para que lo atendieran. Lamentablemente, todas estas semanas ha estado internado esperando fecha de cirugía pero no hay respuesta ni para él ni para otros casi 100 pacientes que no han sido atendidos.

Algunos de los afectados se comunicaron a El Sol de León, para expresar su queja debido a la falta de respuesta del personal médico del personal del nosocomio.

Los pacientes, mencionaron que algunos de ellos tienen 15 días que llegaron al HGL y otros comentan que ya pasaron más de dos meses esperando su entrada al quirófano.

“En Urgencias estamos como 20 personas y en piso hay muchas más, casi 80 que están esperando cirugía, la atención es buena, la comida igual, instalaciones perfectas y las enfermeras brindan atención muy humana, pero no hay fecha para operarse y esto es muy frustrante”. Comentó una de las personas afectadas.

Por su parte Salvador, comentó que desde que llegó, en estas tres semanas solo dos veces ha sido revisado por el médico especialista en traumatología.

“Estoy muy desesperado, ya perdí mi trabajo, mi esposa y mi hijo me esperan allá afuera, casi no vienen a vernos los doctores, hay mucha gente aquí”.

Denuncian favoritismos

Otro de los problemas que los pacientes enfrentan es que hay favoritismos, pues si algún familiar o conocido del personal médico llega, le dan preferencia a él y lo operan enseguida aunque haya una larga fila en espera. Aunado a ello, les pierden los papeles que les han pedido en varias ocasiones para su trámite y proceso hospitalario.

“Muchos ya tenemos hasta lesiones en la piel porque no quieren cambiar férulas, como ampollas, te dicen que vas en el lugar por decir 30 y vuelves a preguntar una semana después y te dicen que vas en el lugar 50 no son nada profesionales se molestan mucho si les preguntas igual las trabajadoras sociales”

Los pacientes coinciden en que están muy estresados y se sienten como si estuvieran en una cárcel. “De noche parece salón de fiestas, no puedes dormir todos gritando incluyendo a los enfermeros tienes suerte si duermes 4 horas”. Explicaron.

Por ello, piden que las autoridades de salud, los volteen a ver y les resuelvan rápidamente su situación.