Tiene amigos que no conoce físicamente desde hace 10 años gracias a Minecraft

León, Gto., (OEM-Informex).-Esta es la historia de Ulises Emiliano Islas Escudero mejor conocido cómo “Pata” “Firoless” “Crazycreeper”. un jóven de 22 años de los cuales lleva 12 de ellos dedicando su vida a los videojuegos.

Ulises, con dos grados académicos, es un Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma, también es Ingeniero en Desarrollo y Gestión de Software, actualmente ejerce su profesión como Programador de Sistemas en una empresa alemana dedicada a la venta de productos para el sector automotriz: equipos de maquinaria pesada, metal, mantenimiento, refacciones y construcción, todo a nivel internacional.

Este lunes 28 de Agosto, Día Mundial de los Videojuegos, Ulises los celebró como todo un gamer en su computadora. Actualmente juega en promedio 6 horas al día cuando no está trabajando, respetando sus horas de comida y horas de sueño, cuando no tiene pendientes, puede llegar a pasar hasta más de 12 horas seguidas tras su computadora.

“LLevo poco más de la mitad de mi vida jugando videojuegos, todo comenzó cuando yo era muy jóven, en ese tiempo me costaba trabajo el poder socializar o relacionarme con mis compañeros de clase, indagando en una computadora que tenía en mi casa, descubrí YouTube, una plataforma de vídeos en la que encontré un juego llamado “Minecraft” un juego que me pareció muy interesante por todas las diferencias que tenía de otros títulos que sólo buscaban mostrar gráficos “realistas”, este era diferente, era como tener un mundo para modificar completamente a mi antojo” Relató Ulises.

Minecraft es un videojuego de mundo abierto en el que los jugadores tienen libertad de crear, destruir y transformar todo a su antojo, moldeando el entorno a su manera, con la creatividad e imaginación de cada jugador.

Ulises fué aprendiendo más de Minecraft y otros videojuegos a través de YouTube, un creador de contenido que marcó su vida como jugador fue “ElRichMC” un popular jugador español en la comunidad de Minecraft; fue un día cualquiera en el que encontró un vídeo que hablaba sobre la posibilidad de poder conectarse e interactuar con otras personas alrededor del mundo mediante un servidor.

Al aprender a jugar en línea y crear su propio servidor, compartió con el mundo sus nuevos conocimientos, fue ahí donde las primeras amistades virtuales de “Pata” comenzaron a surgir, con el pasar de los años, ha logrado atesorar grandes amistades que hasta la fecha lo acompañan en su camino como gamer, su grupo de amigos más cercano se autodenominaba “Shitpost Gang” (SPG) grupo al cual pertenecía el y sus amigos: Gussy, Natsu, Alpha, Brands, Ranma y Alexa. personas a las cuales conoce en su mayoría únicamente por vía virtual desde hace más de 10 años.

Con el paso del tiempo, los intereses de Ulises cambiaron, se comenzó a enfocar en otro tipo de videojuegos, como los juegos de disparos en primera persona y MOBA, pero sobre todo en títulos con alguna escena competitiva, ya que su espíritu de competidor nato, siempre lo hizo interesarse en el mundo competitivo del gaming en busca de la oportunidad de vivir de ello, si bien, su aventura competitiva no tuvo el éxito esperado, logró ser top 300 del país en un videojuego llamado “OSU”.

Disfrutando de títulos como: League Of Legends, VALORANT, Minecraft, God Of War, Patapon, Grand Theft Auto, Rust, Ark, Hollow Knight, Pata utilizó los videojuegos para evadir una que para él era una triste realidad donde era el chico raro de la clase. “En el momento donde me desconectaba de la realidad y me inmergía en mi mundo, éramos mi creatividad y yo, gracias a los videojuegos pude superar tropiezos en mi vida”. Confesó el videojugador.

“Algunos verán este mundo como una pérdida de tiempo, pero al igual que yo, hay infinidad de chicos y chicas para los cuales los videojuegos son su salvación, ya que como los libros o las películas, este es un medio en el cual se narra una historia de la cual puedes encarnar en un poderoso héroe que salvará al mundo de las catástrofes o simplemente puedes ser un granjero disfrutando de sus cultivos” Concluyó Ulises Emiliano.

Actualmente, Ulises continúa ejerciendo su profesión, ha dejado los videojuegos más de lado, sin embargo siguen presentes en su vida, su actual pareja sentimental, quién no juega videojuegos, ha tenido un impacto positivo en una nueva etapa de su vida la cual él reconoce: “ella ha sido parte de mi mejora como persona”.

Según estudios de YouGov y Newzoo, empresas del mundo de los videojuegos dedicadas a realizar análisis, el 31 por ciento de la población juega videojuegos al menos de manera ocasional ya sea desde un dispositivo móvil, consola o computadora.

El Día del Videojuego se celebra cada 29 de agosto, una fecha designada para conmemorar la creciente influencia de los videojuegos en la cultura popular y el entretenimiento. Según la Entertainment Software Association (ESA), los videojuegos no solo son una forma de entretenimiento, sino también una fuerza impulsora en el mundo tecnológico y una herramienta educativa con potencial para fomentar habilidades críticas en áreas como la resolución de problemas, la lógica y el trabajo en equipo.