“Supo enfrentar los retos”, reconoce Miguel Márquez gobierno de Diego Sinhue

León, Gto.- El ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, reconoció el trabajo que ha hecho Diego Sinhue Rodríguez Vallejo durante su gestión al frente del gobierno del estado desde el 2018.

El aspirante al senado dijo que Rodríguez Vallejo supo enfrentar los retos luego de no recibir recursos por parte de la federación para los trabajos de infraestructura en el estado.

“Es un gobernador joven que no fue fácil su sexenio pero supo enfrentar los retos, ustedes saben, un gobierno del estado que literalmente no tuvo el apoyo extraordinario en recursos para el estado, en infraestructura, inversión no lo hubo, pero lo supo enfrentar, yo deseo que cierre bien”, dijo.

Sin embargo, MMM no detalló si Diego Sinhue trabajó las tareas pendientes que dejó el ex gobernador una vez que le entregó el gobierno.

Además reconoció la innovación de Vallejo al implementar durante su gobierno el valle de la mentefactura.

“Algo que le imprimió él fue el famoso valle de la mentefactura que es algo que inicia, deja los pilares para los desarrollos del mismo, yo deseo que cierre bien, a tambor batiente y por el bien de Guanajuato y de todo”, agregó.

También enfatizó en que supo hacer frente a temas como el “gasolinazo” y la pandemia posicionando a Guanajuato con el mejor sistema de salud de México y la consolidación del estado como el clúster automotriz de América.

“Es un gobernador que culmina con buenas cosas, estamos hablando que consolida a Guanajuato como el clúster automotriz de Américalatina, más importante de México obviamente, estamos hablando que uno de cuatro vehículos que se producen en el país son de Guanajuato”, añadió.

Miguel Márquez acudió este viernes al sexto y último Informe de Gobierno de Diego Sinhue que se llevó a cabo en la Velaria de la Feria de León.