Sumaría Alejandra Gutiérrez a mesas políticas a Erandi Bermúdez y a la “Wera” Reynoso

Derivado de que la primera mesa política del PAN Guanajuato para definir el rumbo del partido a cara del 2024 arranca el miércoles, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que también podrían sumarse los senadores Erandi Bermúdez y la Wera Reynoso quienes han levantado la mano para participar en el proceso electoral.

Gutiérrez Campos comentó que por ahora para el miércoles sólo están convocadas ella y Libia García en conjunto con el moderador de la mesa, Marco Adame y el presidente del PAN Marko Cortés, pero que será un encuentro rápido.

“Tengo entendido que va a ser muy rápido, va a ser el arranque de la mesa y no con mayor profundidad, pero todavía vamos a ver cómo se lleva a cabo (...) al inicio va a ser muy pequeña, lo veremos justamente en la reunión”, dijo.

En este tema Libia García Muñoz Ledo descartó la posibilidad de que participen más, pues en un inicio se había tocado que lo pudieran hacer algunos ex gobernadores, pero la funcionaria del gobierno de Guanajuato comentó que sólo estará un grupo reducido.

Sin embargo Alejandra Gutiérrez añadió que si todavía no se ha definido el género de manera oficial, Erandi Bermúdez debería de estar presente.

“Yo no tengo ningún inconveniente, de hecho yo lo que diría es que quienes han manifestado participar es la Wera y ha sido Erandi, hoy formalmente no está definido que sea hombre o mujer y si hacemos ese análisis entonces tendrían que estar, si sube la Wera entonces de la misma voluntad tiene Erandi y creo que se tendría que tomar también en cuenta”, agregó.

Comentó que todo es con la finalidad de que se realice un proceso transparente: “Una de las cosas que yo he puesto en la mesa es que se defina el proceso de una manera que vaya a ser la candidata o el candidato sea la más competitiva y que sepa gobernar y que sea un proceso muy claro para todos donde se pueda evaluar esta situación”.

Además dijo que por el momento sigue convencida de que Acción Nacional es su parte aunque reconoció que por otros ha dudado.

“Yo siempre les he dicho que estoy convencida de los principios y de los valores de Acción Nacional que a veces he dudado en la vida pues que a veces hay personas que nos representan, pero no es la institución a veces son personas aisladas”, dijo.