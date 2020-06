SSG toma muestra para prueba de Covid sólo a no derechohabientes

Luego de que trabajadores domésticos, vendedores y obreros se vieran obligados a realizarse la prueba Covid-19 para mantener su empleo o poder solicitarlo, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que todas aquellas personas que cuenten con seguridad social deberán asistir al Instituto en el que están afiliadas.

El IMSS sin embargo, afirmó que “eso es falso. En el IMSS sólo se aplican las pruebas si tienen síntomas, si no presentas sintomatología no se te hace la prueba”, respondió vía chat. Respecto a los empresarios que condicionan el empleo, la dirección de Comunicación Social afirmó que “el IMSS aquí no tiene nada ver. Nosotros revisamos que cumplan con las medidas sanitarias. NO se hacen pruebas sólo que tengan sintomatología”.

Debido a la falta de pruebas y a la restricción para aplicarla exclusivamente a quienes no cuentan con seguridad social, la Secretaría de Salud, anunció este lunes que la atención en los módulos de toma de muestras será con previa cita, en León.

Para ello están a disposición los números telefónicos 4775636209, 4773925272, 4773925643, 4773969201 y 4772637723.Todos los días de 8 a 20 horas se puede llamar para agendar cita.

Asimismo, podrá mandar un correo electrónico a: resultadoscovid.js7@gmail.com con su nombre completo, el día de la toma de muestra, así como el módulo en la ciudad de León en dónde fue realizada para obtener sus resultados en formato de impresión. Los resultados se mandan en un máximo de 3 días (72 horas).

Los horarios para acudir por una prueba, previa cita agendada, es de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que los fines de semana la prueba solo se aplica en urgencias de los hospitales generales, sólo si el paciente presenta síntomas y para ello no es necesario una cita.

Los módulos disponibles son: La Deportiva del estado en bulevar Adolfo López Mateos; Deportiva Jesús Rodríguez Gaona, en bulevar Torres Landa rumbo a la salida a San Francisco del Rincón; Parque Metropolitano y Hospital Covid de la calle 20 de Enero.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Bancos operan con normalidad en León

A los módulos mencionados anteriormente el paciente puede ingresar a pie o con su vehículo y sin descender del mismo, personal de la Secretaría de Salud realizará la toma con el fin controlar la pandemia y disminuir los contagios.

Se atienden solamente las personas con las siguientes sintomatologías: Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza y se acompañe de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones y malestar general.

En el comunicado, la Secretaría de Salud de Guanajuato reitera que “el servicio de pruebas es para las personas que no tienen ninguna seguridad social o pertenecen al INSABI y quienes cuentan con otra seguridad social, deberán de acudir a la institución que corresponda”

Resultados

En los tres meses se han aplicado más de 6 mil pruebas de Covid-19 en León, en los diferentes módulos y con la labor de las brigadas epidemiológicas en algunas colonias.