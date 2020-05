SSG primer lugar en camas disponibles para atender Covid-19

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que el manejo de la pandemia que ha hecho el estado se ha traducido en que los casos de hospitalizaciones no sean tan pronunciados como en otras entidades, pues incluso Guanajuato es el primer lugar nacional con menos camas de hospital ocupadas por Covid-19, pero es también uno de los que más tiene habilitadas por si se llegaran a necesitar.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, hasta el momento hay 847 camas disponibles y están ocupadas 131 en todo el estado para pacientes que están graves, intubados y unos más estables.

Guanajuato tiene sólo 6% de sus camas ocupadas, cuando a nivel nacional se tiene un 35% de ocupación de camas de hospital.

Daniel Díaz Martínez destacó que la inversión que se ha realizado tanto en equipo médico como en la reconfiguración de hospitales para atender pacientes con Covid-19 ha sido fundamental para poder atender los casos de hospitalizaciones, para que no haya aglomeración en los mismos.

Puso como ejemplo la reconfiguración del hospital de la avenida 20 de Enero, en León, en la que se invirtieron 16 millones de pesos más el equipamiento adicional con la compra de respiradores y equipos de protección para hospitales reconfigurados, incluidos otros como los del Instituto Mexicano del Seguro Social e ISSSTE en el estado.

Además de las 847 camas con las que se cuenta, todavía hay mil ventiladores que fueron adquiridos con anterioridad, aunado a que se cuenta con monitores, camillas, cámaras médicas y suficientes insumos médicos.

“Estamos preparados con el equipamiento, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, seguiremos trabajando para que no haya casos graves, por eso es necesario que la gente nos ayude a no relajar las medidas para que salgamos de esto lo más pronto”.