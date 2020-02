Sospecha gobernador de campaña negativa orquestada desde Federación

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que existen dudas sobre un aparente ataque político desde el Gobierno Federal para descalificar los logros realizados en el estado.

Esto, luego de que el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, minimizara los logros obtenidos por Guanajuato en materia financiera y resaltara que a pesar de eso, el estado padece problemas de inseguridad.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Destaca Sophía Huett “seguimiento” del presidente

La verdad qué desafortunadas declaraciones, pues en vez de reconocer que Guanajuato tiene un buen sistema de salud y que coadyuva con la Federación, desvía el tema ante una salida para ellos fácil, pero que no es buena para Guanajuato.

Yo siempre he dicho que no existe una campaña desde el Gobierno Federal orquestada para manchar la imagen de Guanajuato en materia de seguridad, pero con estas declaraciones lo hacen dudar a uno, ojalá que no sea la constante de los secretarios federales, sino que cada quien se concentre en su tema





⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Esperan a 150 elementos más para la Guardia Nacional

Y es que no es la primera ocasión que un funcionario federal habla sobre temas de seguridad, a pesar de no ser de su área. También, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, ha emitido declaraciones sobre el tema de la seguridad del estado.

Jorge Alcocer estuvo en León y ahí fue interrogado sobre que Guanajuato es el primer lugar en transparencia en materia de salud, pero el funcionario federal reviró sobre el tema de seguridad que se vive en la entidad.

Lo reconozco (el primer lugar en transparencia de Guanajuato) y qué bueno, pero tampoco podemos dejar a un lado, por ejemplo, que tiene problemas de seguridad y su gobernador lo dice, lo reconoce, no lo oculta, pero lo está trabajando en conjunto con la Presidencia, es así como debe ser, transparente, ¿no?

Jorge Alcocer

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recordó que el estado está trabajando de manera coordinada con la Federación para disminuir la violencia en el estado, un tema que el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció en su mañanera del viernes.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo con el Gobierno Federal en materia de seguridad, mañana (domingo) viene el presidente, estamos con la Guardia Nacional, con el Ejército y me parece desafortunado que el Secretario de Salud federal haga estas declaraciones”.