Sorprenden las ventas a comerciantes del Centro

León, Gto.- La verbena popular instalada en la zona peatonal, en el Centro Histórico de León, no sólo fascinó a los leoneses, también a visitantes y turistas que aprovecharon para disfrutar las fiestas patrias en el primer cuadro de la ciudad. Son los comerciantes que tuvieron la oportunidad de vender estos días los más beneficiados. Las ventas han sido más que buenas, apuntan.

En un inició se les dijo que las autoridades únicamente autorizarían la vendimia los días 15 y 16 de septiembre, el permiso se extendió hasta el sábado y el domingo 17 y 18 de septiembre.

Gloria Magaña, vendedora de dulces típicos, está muy emocionada y ante la pregunta ¿Cómo le ha ido en las ventas?, respondió: “Bendito sea Dios, nos ha ido muy bien, la verdad es la primera vez que me instalo aquí en la zona peatonal, siempre lo hago en la calle Leona Vicario, a un costado del Mercado Aldama, pero ahora me decidí a venir para acá y no me arrepiento, fue la mejor decisión”.

La vendedora compartió que el jueves se instaló al mediodía, frente a una sucursal bancaria de la calle Madero y tres horas después ya llevaba casi mil pesos de venta. Ella ofrece barras de amaranto, ates, dulces de membrillo, gomitas, tamarindos y obleas. “Siempre esperamos que haya buenas ventas, pero la verdad estoy muy sorprendida y ojalá siga igual hasta el domingo”, declaró.

Otros comerciantes son Jesús y Esperanza, vecinos de San Juan de Dios, quienes cada año, desde hace casi 30 venden tacos en la plaza principal para estas fechas.

“Siempre vendemos muy bien y la verdad es que con la pandemia y la cancelación de todos los eventos, si batallamos, pero parece que esa mala experiencia ya pasó y nos ha ido muy bien, el jueves terminamos de vender antes de lo planeado, ayer trajimos un poquito más y justo alcanzamos, para este sábado, traeremos lo mismo y el domingo, pues ya será menos”, relató Jesús de 65 años de edad.

En la misma situación, se dijeron estar los otros comerciantes y es que los leoneses no repararon en comprar, sombreros, accesorios alusivos a las fiestas patrias, dulces, zapatos y ropa artesanal y típica, incluso hasta macetas.

La verbena popular y las actividades con motivo de las fiestas patrias continuarán este fin de semana. Este sábado se programó un repertorio musical con la Banda Municipal de León, la presentación de un ballet folklórico y una orquesta, a partir de las 17:00 horas. El domingo habrá una muestra de floreo con charros y escaramuzas y la presentación de un DJ.