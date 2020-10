Sorprende demanda de disfraces

León, Gto.- La venta en las tiendas de disfraces va en aumento conforme se acerca Halloween y Día de Muertos a pesar de la pandemia y de que las autoridades sanitarias han hecho la recomendación de no hacer reuniones. El disfraz de Pennywise y Harley Queen, al igual que en años anteriores son favoritos.

El tradicional atuendo de Catrina y Catrín, no son tan solicitados este año debido a que lo piden más en las escuelas.

“Desde el fin de semana pasado yo creo empezamos a tener más venta, creo que si está un poquito más arriba de lo que esperábamos, de hecho nosotros no surtimos lo suficiente porque no sabíamos si iba a estar movido o no, la verdad si nos ha sorprendido que haya tanta gente” platicó Paola, encargada de una tienda de disfraces ubicada en la calle Josefa Ortíz de Dominguez en el centro de la ciudad.

El disfraz de Pennywise y Harley Queen al igual que en años anteriores es de los más solicitados este año.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local León acumula mil 95 decesos por Covid-19

“Ahorita sinceramente es más Halloween porque día de muertos era como más para las escuelas que era más de Catrinas, catrines, y ahorita como no hay escuelas no nos piden tanto eso, piden más bien personajes de halloween” añadió Paola.

Y a pesar de la pandemia, y la difícil situación económica, los precios de sus disfraces se mantienen igual que el año pasado, el costo de cada uno varía por el modelo, material y talla, los hay desde 200 pesos.

En otra tienda de disfraces, ubicada en la calle 20 de enero, en los exhibidores hay una buena cantidad de máscaras de látex, las tenebrosas expresiones atraen la mirada de la gente, también figuran disfraces completos de superhéroes, la diabólica muñeca Anabelle, vampiros, bruja.

Iván Sánchez, empleado, indicó que ellos están vendiendo desde ahorita lo que son máscaras de látex, las cuales tienen un costo desde 720 pesos hasta mil 400, explicó que tienen sello original impreso en la máscara, su etiqueta y bolsa.

“Ahorita si prefieren mucho lo que es el disfraz y la máscara, ahorita no prefieren mucho pintura, sino más máscara” comentó Iván.

En dicha tienda también es muy solicitado Pennywise de la película “It”, además ahí también piden el atuendo de la serie “La casa de papel” y por supuesto el Joker.

“El traje de Catrina es el más tradicional de México, yo siento que más lo piden jovencitas y señoras, el costo de los va desde los 320 pesos, 340 y 450 pesos; ahorita tenemos más clientes jóvenes de entre 16 y 27 años; nos piden mucho maquillaje cuando son fiestas” mencionó el empleado de la tienda respecto a que llegan clientes disfraces para las reuniones temáticas, aunque debido a la pandemia se haga la recomendación de no hacer reuniones.