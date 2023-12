Sólo un 10% de las 600 tenerías que hay en León usan tecnología de punta

León, Gto.- Vicente Laud Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría (Cicur), dijo que sólo el 10% de las tenerías que hay en León usan tecnología de punta.

Sin embargo, explicó que la situación no los mantiene lejos de la tecnología, pues pueden trabajar en centros especializados como el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC).

“De las 600 tenerías que todavía están registradas en León yo creo que un 10% tiene este tipo de equipos todavía, ojo, no quiere decir que porque no las tengan, no tengan acceso ahorita, está el CIATEC que si bien le falta algo de tecnología pueden acceder ahí”, dijo.

Esto pese a los esfuerzos que han hecho las autoridades para abonar sobre todo en materia de medio ambiente y ahorro de agua en las tenerías que se encuentran en la ciudad trabajando los diferentes tipos de acabado.

“Esta era una industria que vendía domésticamente sus productos, pero hemos ido evolucionando y avanzado y ahora estamos accediendo a otros mercados que nos exigen que tengamos estos equipos para poder dar esta respuesta y es el camino donde la industria curtidora ha estado evolucionando”, dijo.

El empresario comentó que las maquinarías que antes se encontraban sólo en países de primer mundo, ya se pueden encontrar en la entidad por lo que es un punto a favor para los empresarios, pues los costos ya son más bajos.

Para Laud Martínez el verdadero cambio está en la mente: “El asunto es en el cambio de la mente, cuando estamos nosotros acostumbrados a hacer lo mismo parece que no necesitamos otro tipo de tecnología, pero cuando vas accediendo a otros mercados te das cuenta que hay elementos de apoyo dentro de tu clúster que te pueden apoyar”, agregó.

En este sentido, el curtidos aseguró que desde las universidades se está trabajando con esta dinámica para que cuando las nuevas generaciones egresen de sus estudios lleven una mentalidad avanzada a fin con lo que se está proponiendo en materia tecnológica.