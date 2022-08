Solicitan municipios créditos por 205 mdp

Irapuato, Gto.- Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, informó que durante el primer año de la actual legislatura, las solicitudes de crédito público hechas por ocho ayuntamientos alcanzaron los 205 millones 663 mil 894 pesos y será en los próximos días cuando este dinero esté llegando a las arcas de cada municipio.

En entrevista, dijo que de los 46 municipios que conforman el estado de Guanajuato, sólo ocho hicieron uso de este recurso, pese a que todos cuentan con las finanzas sanas para solicitarlo.



“En su momento llegaron ocho solicitudes de línea de crédito de los municipios, entre los que destacan el municipio de San Diego de la Unión, Tarimoro, Apaseo el Grande, Jaral del Progreso, Moroleón, Yuriria, Cortazar, León y Silao fueron los municipios que en su momento extornaron al gobierno del estado la solicitud de una línea de crédito para desarrollar infraestructura”.



Dijo que estos ocho municipios que adquirieron esta deuda, tenían que explicar en qué se iba a invertir el dinero solicitado, pues no se podría usar en caso de no ser inversión pública productiva.



“Al día de hoy, a los ocho municipios se les ha autorizado su línea de crédito, era muy importante que dijeran para qué es, por ello no fue autorizado ningún centavo para nómina, gasto corriente, sino para inversión pública productiva”.

Víctor Zanella explicó que el municipio de Yuridia presentó dos solicitudes, una por 37 millones para obras sociales en zonas vulnerables y la segunda para la primera etapa del Rastro Municipal, por un total de 21 millones de pesos; Silao solicitó 35 millones 757 mil 920, los cuales serán destinados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mismo destino que tendrán los 14 millones 440 mil 355 que solicitó Tarimoro; San Diego de la Unión solicitó 29 millones 173 mil 119 pesos y de Apaseo el Grande fueron 15 millones, con el argumento de invertir en obras de inversión productiva.Por su parte, San Diego de la Unión solicitó 29 millones 173 mil 119 pesos y dijo que usaría los recursos en nueve proyectos de inversión pública, mientras que el municipio de Cortazar accedió a 27 millones 800 mil pesos, para invertir en la construcción de una alameda, mientras que Moroleón obtuvo 24 millones 200 mil para la construcción de un estacionamiento.

Víctor Zanella agregó que será en los próximos días serán los municipios beneficiados con este préstamo quienes analizaran su mejor opción bancaria y con ello, poder tener en sus barcas el dinero.



“Ahora qué viene, pues hace como un mes o mes y medio el Congreso del Estado dio el visto bueno a estos municipios, tendrán que ir a un concurso público en dónde las instituciones bancarias tendrán que participar para que aquellos que ofrezcan las mejores condiciones sean los que pueden prestar el servicio del crédito a estos municipios”.