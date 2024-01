Solicita gobierno de León a Conagua ubicación de pozos clandestinos en el municipio

León, Gto.- El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jimenez Lona, informó que el municipio solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la ubicación de los pozos clandestinos para que los piperos cuenten con esta información y así evitar más detenciones y aseguramiento de sus unidades.

Local Será este viernes cuando el gobierno de León se reúna con el gremio de los piperos

Esto luego de que la semana pasada, el gremio de las pipas en León denunció al menos el decomiso de 11 unidades y la detención de dos personas por parte de la Fiscalía General de la República, ya que supuestamente se estaban abasteciendo del agua de pozos clandestinos.

“Sapal se comprometió a apoyarles con el agua tratada y también ya se solicitó a la Conagua la ubicación de estos pozos que no tienen los permisos para que ellos no acudan a estos pozos y no ponerlos en riesgo”, dijo Jiménez Lona.

El funcionario municipal añadió que hasta el momento no han tenido respuesta por parte de la federación, pero que están a la espera para que los 70 piperos inconformes conozcan los detalles y así evitar que ocurra la misma situación.

“Lo que se les ha pedido mucho es que el simple hecho de llegar a un pozo que está clausurado no se puede romper un sello, ellos están conscientes y vamos a esperar la información que nos haga llegar Conagua, se les explicó que es un tema federal y que no es competencia del municipio y que viene de procesos penales que inició la Conagua y por eso es la intervención de la Fiscalía General de la República”, agregó.

Además, Lona detalló que ya están llegando a un acuerdo con los piperos tras plantearles la necesidad de utilizar agua tratada.

Local Tras clausura de pozos, “piperos” de León piden que los dejen trabajar

“Vamos a seguir en contacto con ellos, hablábamos de la necesidad de utilizar agua tratada para regar áreas verdes, aquí hay una complejidad, ellos no pueden cambiar el uso de las pipas, el agua potable y luego destinarlas a uso para agua tratada, entonces estamos en esas pláticas”.