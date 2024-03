Sobreexplotados 19 de los 20 acuíferos de Guanajuato

Irapuato, Gto. (OEM).- El estrés hídrico que presenta Guanajuato ha comenzado a peocupar, sobre todo porque las lluvias no llegaron cuando se esperaban y para 2024 se tienen pronósticos poco halagüeños.

Al respecto, Roberto Castañeda Tejeda, presidente del Consejo de Cuenca Lerma Chapala, señaló ante estudiantes de la Universidad de Guanajuato Campus El Copal que es urgente tomar conciencia sobre la sustentabilidad del agua, un tema que afecta al estado, el cual se encuentra como la segunda entidad con mayor estrés hídrico.

Roberto Castañeda Tejeda, presidente del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala.

Por ello, agregó que la solución de esta problemática es que tanto la ciudadanía como el gobierno trabajen en conjunto para un ahorro en el consumo del agua y también que se invierta en tecnología para el riego en los campos en goteo, ya que de los 20 acuíferos que hay en Guanajuato, 19 se encuentran sobreexplotados.

“Estamos atravesando un periodo especial de sequía, que no lo teníamos desde hace aproximadamente 70 años, donde han sido dos años con muy mala precipitación, lo que ha provocado que las familias que se dedican al campo y que sobre todo no cuentan de aguas subterráneas, han tenido una crisis severa en la producción de alimentos y en el desarrollo de su ganado”, explicó.

Roberto Castañeda Tejeda comentó que lo más grave del tema del agua es la disponibilidad de ésta, ya que actualmente Guanajuato se encuentra en un periodo de sequía, que no se había registrado en siete décadas, pero que se podrá regular si la precipitación mejora.

“La otra parte importante y que es todavía más grave es el tema de la escasez de agua, sin duda la parte de las aguas subterráneas es eventual, ya que si este año llegan buenas precipitaciones, seguramente se equilibrará”.

El presidente de la Cuenca Lerma-Chapala informó que de los 20 mantos acuíferos del estado, sólo uno se encuentra sin signos de sobreexplotación, aunque esta situación ha ido mejorando al haber disminuido las extracciones por año.

“De los 20 acuíferos que tenemos en Guanajuato, 19 presentan un grado de sobreexplotación, donde anualmente tenemos registrado una extracción mayor de 870 millones de metros cúbicos, pero gracias a las estrategias que se han estado implementando en el estado, hemos bajado 200 millones de extracciones, es decir que estábamos a mil 70 millones de metros cúbicos”.

A tiempo para evitar el Día Cero

Roberto Castañeda mencionó que la escasez de agua no es una crisis tan severa como se ha estado comentando, ya que el ‘día cero’ afectaría al estado si éste no contara con infraestructura necesaria a corto plazo.

“No estamos en una crisis como se ha estado mencionando, si llegamos o no al Día Cero, esto quiere decir si tenemos la infraestructura suficiente o no a corto plazo y yo creo que Guanajuato, sobre todo en la parte de las ciudades, tenemos la infraestructura necesaria”.

Aseguró que si la ciudadanía, los agricultores y los gobiernos trabajaran de manera organizada en la oferta y demanda de este vital líquido podría mejorar esta problemática, además de que se podrían buscar acciones para bajar el consumo en los campos, debido a que estos consumen hasta un 86% del agua con una eficiencia del 40%.

“Es imprescindible por un lado que los agricultores decidan cultivos de bajo consumo de agua y por otro lado que implementen tecnología de riego por goteo, desde la parte del gobierno en la parte de eficiencia, tenemos que trabajar para que la eficiencia que tenemos actualmente del 50% aumente hasta un 70%”.

Agregó que para que la eficiencia aumente, ayudaría darle mantenimiento a las redes de agua de las ciudades, ya que muchas de estas tienen ya más de 50 años, lo que ha provocado que existan fugas.

“Esto tiene que ver con la sustitución de redes de agua que en la mayoría de las ciudades tienen más de 50 años y cuentan con muchas fugas, mi recomendación respetuosa es que los organismos operadores tenemos que entrar principalmente además de las inversiones de la sustitución de redes, en temas de tecnología ya que necesitamos tecnología con sensores que nos digan dónde están las fijas y así poder direccionar los recursos para recuperar agua”.