SMAOT autoriza operación en Guanajuato a 19 nuevos Centros de Verificación Vehicular

León Gto.- Son 19 los Centros de Verificación Vehicular los que fueron autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), esto como resultados de la convocatoria para autorizar el establecimiento y la operación de nuevos Centros de Verificación Vehicular (CVV) y Líneas de Verificación adicionales a diésel en la entidad.

La convocatoria fue publicada el pasado 3 de marzo de 2023 y recibió 75 solicitudes, dando como resultado la autorización de 19 nuevos Centros de Verificación Vehicular en 18 municipios, entre los que se encuentran: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Pénjamo, San Felipe, San Francisco del Rincón, Silao de la Victoria, San Miguel de Allende, Tarimoro y dos en San José Iturbide.

Así como seis Líneas de Verificación adicionales a diésel autorizadas en 6 municipios como: Abasolo, Apaseo el Grande, Irapuato, San José Iturbide, San Miguel de Allende y Tarimoro.

Lo anterior da certeza a los ciudadanos de contar con un servicio de calidad y con el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014 de parte de los CVV, se crea una seguridad que el Programa Estatal de Verificación Vehicular (PEVV), mejora la calidad del aire, lo que a su vez garantiza la salud de los ciudadanos.

"Lo que estamos buscando es acercarnos también a los propios centros de verificación vehicular, a los que han estado cumpliendo. Recordemos que de la primera convocatoria 92 centros de verificación continuaron operando ininterrumpidamente. Ellos al final de cuentas cumplían con todas las normativas, la Norma 047, que es una norma mexicana y por lo tanto, pues no continuaron con su autorización", mencionó la titular de la SMAOT, María Isabel Ortiz Mantilla.

María Isabel Ortiz Mantilla.

Las autorizaciones emitidas, las cuales tienen una vigencia de cinco años para los nuevos centros, mientras que para líneas a diésel adicionales, será conforme a la fecha de la autorización vigente.

"Es muy importante señalar que lo que sucedió no fue que se cerrarán centros, lo que sucedió fue que se les había dado autorizaciones a 139 centros de verificación en 2016 y 2017. Ellos tenían que cumplir una serie de normativa, la autorización terminó el 31 de enero de 2023. El año pasado sacamos una convocatoria y quién cumplió la convocatoria mantuvo la operación", explicó.

Es decir, que de 139, solo 92 continuaron operando, sin embargo, 45 no tuvieron una respuesta positiva, debido a que no cumplían con el total de las normas que a nivel nacional se establecen en la Norma 047.

"Sacamos una segunda convocatoria que salió el 3 de marzo, está se cerró el 24 de marzo y el día de hoy estamos entregando los resultados de esa segunda convocatoria; con lo cual a los 92 centros que ya funcionaban se les estarán sumando 19 centros con líneas a gasolina y se le estarán sumando 6 líneas a diesel", comentó Ortiz Mantilla.

Los nuevos centros deberán entrar en operación a más tardar el 30 de septiembre de 2023, por lo que tendrán que contar con el equipo establecido en los Lineamientos de Infraestructura y Equipos para Centros de Verificación Vehicular en el estado de Guanajuato, así como con el Manual de Imagen Implementado.

Para ello, deberán obtener la Acreditación como Unidad de Inspección en un plazo no mayor a tres meses contados a partir del inicio de operaciones, dicha acreditación da certeza de que los servicios que presta son conducidos con competencia técnica, imparcialidad y confidencialidad.

Las características de una Unidad de Inspección son: confidencialidad en el uso de los datos, imparcialidad en el proceso, independencia de otras actividades no relacionadas con la operación del centro, definición de su estructura organizacional, vigilancia en el buen funcionamiento de los equipos e infraestructura, aseguramiento en el buen desempeño de sus procesos, certeza de los resultados, evaluación de la competencia del personal técnico, implementación de un sistema de atención a quejas y apelaciones, por mencionar algunas.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

En cuanto a las personas que hayan operado un Centro de Verificación Vehicular y obtuvieron una nueva autorización, éstas podrán iniciar operaciones con el equipo con el que cuentan, en el momento en que presenten ante la SMAOT la documentación que demuestre el inicio del proceso de acreditación como Unidad de Inspección en los términos de la autorización otorgada, mismo que deberán concluir en un periodo no mayor a tres meses a partir del inicio de operaciones.

Así mismo, deberán realizar la actualización de su equipo de verificación vehicular de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Infraestructura y Equipos para Centros de Verificación Vehicular en el estado de Guanajuato.

Por su parte, Gloria Lara López, representante legal de una Unidad de Inspección Vehicular, señaló que los diferentes centros están haciendo todo lo posible por cumplir con los requisitos de los nuevos lineamientos de la fase dos, para continuar trabajando, ya que esta fase consta de una complejidad, puesto que se añadirá tecnología de punta, para así tener mayor comunicación con las autoridades competentes y así se verifique que las mediciones exactas y los lineamientos se lleven a cabo.

"Vamos a estar más vigilados de que las cosas se hagan bien, la idea es cumplir, si es costoso, tenemos que invertir económicamente cerca de 400 mil pesos, podríamos adecuar el equipo que ya tenemos a las características que nos están solicitando. Sin embargo, si tendríamos que adquirir un equipo nuevo, estaríamos hablando aproximadamente de un millón 200 mil pesos, pero sabemos que si queremos continuar con este trabajo, labor, con este servicio lo tenemos que hacer", explicó Gloria Lara.

Así mismo, aseguró que para este año la verificación ya no incrementará su costo, ya que actualmente se encuentra en 295 pesos, sin embargo, se estima que se aumente por el hecho de que se necesitará recuperar la inversión de la actualización a la fase dos.

"La verificación vehicular tiene un costo de 295 pesos y para recuperar un poco la inversión se podría aumentar hasta 50 pesos, nos ayudaría mucho para recuperar un poco la inversión, porque muchos de nosotros no contamos con esos recursos, no sabíamos que todo esto lo teníamos que implementar en estos momentos, tendríamos que buscar un crédito, apenas nos estamos terminando de cubrir los gastos que tuvimos en el cambio de equipo que fue de la prueba estática a la prueba dinámica, ahora se viene este otro cambio", mencionó.

TERCERA CONVOCATORIA

"Sacaremos una tercera convocatoria, lo que queremos es asegurar que todos los Centros de Verificación Vehicular en Guanajuato cumplan con las normas, cumplan con todos los lineamientos. Es fundamental que en el cumplimiento de todos los lineamientos al final estamos dando la garantía al ciudadano de cuando está haciendo su prueba, verdaderamente están midiendo las condiciones, las emisiones que está generando su vehículo y además le da credibilidad al propio programa", aseguró Ortiz Mantilla.

La nueva convocatoria se realizará en el mes de junio, donde SMAOT destacó que cercano a la fecha se brindará mayores detalles de esta.

Es de mencionar que la primera convocatoria se dirigió a los 139 centros que ya funcionaban, para que a partir de eso ellos pudieran entrar y participar siempre y cuándo cumplieran la norma.

La segunda ya no fue una convocatoria a los existentes, si no fue una convocatoria dirigida a 32 líneas a gasolina y 43 líneas a diesel donde se identificó que en el caso de las líneas a gasolina hubo participación a excepción de un municipio que fue San Diego de la Unión, sin embargo, no todos cumplían con todos esos requisitos y lo que sucedió es ahora quedan disponibles varias líneas a diesel.

"Esta tercera convocatoria será también para que haya más líneas a diesel, ahí priorizamos que de preferencia sea en los centros ya existentes si ellos tienen el espacio, porque las líneas a diesel también incluyen un tema de camiones y cosas así, pueden tener acceso a ello. También habrá algunas convocatorias para líneas a gasolina en algunos municipios en particular, no es abierto a cualquier parte del estado sino en aquellos municipios que todavía se requiere que existan más centros", mencionó María Isabel Ortiz.

El 30% de las emisiones que se generan en Guanajuato vienen de las fuentes móviles, por lo que el objetivo de la dependencia es mejorar esa credibilidad, además de fortalecer el significado del programa y verificar que se cumpla con todos los requisitos que establece el programa a nivel nacional.