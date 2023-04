Sindicatos le responden a AMLO: “no trabajamos con adictos”

León, Gto., (OEM-INFORMEX).- El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sección XII en Celaya, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz de México presente en la General Motors en Silao y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz con presencia en varios municipios de Guanajuato, tienen una cosa en común, “no trabajan con personas adictas a los narcóticos”.

Así fue como los tres secretarios sindicales en el estado de Guanajuato respondieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario señaló en dos ocasiones, durante sus recientes conferencias matutinas que en Guanajuato el crimen crecía, porque al menos 7 de cada 10 empleados en las maquilas era consumidores.

“En el caso de Guanajuato, lamentablemente se dejó crecer, por distintas causas, el consumo (de drogas). No solo en los jóvenes, (sino también en) trabajadores de maquilas que, para aguantar la fatiga, también por los bajos salarios que se pagaban, optaron por el cristal y por otras drogas”, dijo el presidente de México la mañana del lunes 17 de abril.

“No es redituable para el empleado”, “Sería un riesgo para las empresas”, “No se puede generalizar”, “Las empresas son rigurosas en el tema de la salud”, refrendaron los líderes sindicales a Organización Editorial Mexicana.

Lo que opinan en Celaya

El secretario de Trabajo del Sindicato de Telefonistas en Celaya, Luis Alfonso Villagómez Acevedo, así como empresarios y especialistas, coincidieron que las fuerzas laborales de cualquier sector no recurren a drogas para calmar la fatiga, porque eso sería contraproducente tanto para la salud del empleado como para los procesos de producción de las empresas.

Villagómez Acevedo puntualizó que el consumo de drogas no es redituable para los empleados, no sólo de maquilas sino de todos los sectores, pero porque los bajos salarios no les permiten adquirir drogas, cuando tienen el compromiso de llevar dinero a casa, como prioridad.

“No se puede generalizar en este tema. Más bien se debe a una falta de valores familiares, ruptura de dichos valores en la sociedad, pero también a la falta de educación a temprana edad”, consideró Villagómez Acevedo.

Amplió que el crecimiento de corrupción en las dependencias en los tres niveles de gobierno, así como falta de estrategias para luchar contra las drogas, abonaron al problema.

Por su parte, Víctor García Barajas, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), aseveró que lo dicho por el presidente de México es mentira, porque no sustenta sus declaraciones en ningún estudio.

“Es parte de su descontento con el sistema político que tiene Guanajuato. Él tiene una función primordial que es gobernar y esto conlleva a dar seguridad en todos los sentidos. Entonces es el responsable de que se trafique con drogas en el país porque esto es del orden federal y no tenemos respuesta de la federación. Y el enviar militares o la Guardia Nacional no resuelve el problema de fondo, ni mucho menos como lo afirma, el tráfico de drogas”, puntualizó.

El economista Mauricio Hernández, expuso que le parece que son declaraciones lamentables que satanizan a un sector de la población. Consideró imposible afirmar que no existe droga en los centros de trabajo y por supuesto que los bajos salarios en el estado aumentan el riesgo de que se presente mayor consumo de droga. “Lo que no es correcto es que se generalice un señalamiento en contra de la clase trabajadora”.

“Es tautológico”: Sinttia

Willy Gómez, representante del SINTTIA opinó que el comentario del presidente de la República “es tautológico”, refiriéndose a que repite lo mismo que anteriormente se ha dicho y que no aporta nueva información.

El líder sindical apunta que el consumo de narcóticos es un problema social y que se ha detectado que los trabajadores están inmersos, por ser parte de la sociedad. Sin embargo, destaca que, “en las empresas hay un seguimiento de la salud y el consumo de sustancias muy rígido y eso evita un consumo masivo ya que pueden perder el empleo".

No existen casos: SITIMM

Alejandro Rangel Segovia, secretario general del SITIMM aseguró que ni los trabajadores que representan ni en las empresas en donde laboran han tenido casos de consumo de drogas, por lo cual las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador no deben estigmatizar a la industria, sector que está generando tanto la riqueza como los empleos que el país necesita.

Segovia afirmó que las declaraciones del presidente López Obrador, son inexactas e injustas, pues son datos “al aire”. Aseguró que en Guanajuato los hechos de violencia han ocurrido en las calles y no en las empresas ni tampoco han estado involucrados trabajadores de éstas.

Puntualizó que por ello en los contratos colectivos quedan bien estipuladas las horas de trabajo, por lo que también es irreal que haya jornadas de explotación laboral.

Alejandro Rangel Segovia reconoció que en Guanajuato, en algunas empresas sí se han detectado consumo de drogas en algunos de los trabajadores, sobre todo los de nuevo ingreso, sin embargo, éstos se han logrado detectar tiempo e incluso se les ha dado acompañamiento para que no caigan en adicción.

El secretario general del Sitimm agregó que dentro de este sindicato al que están adheridos trabajadores de empresas como Honda y Toyota, por ejemplo, buscarán impulsar la creación de mecanismos muy consistentes de detección de posibles problemas, pero no solo de los trabajadores, sino incluso de su núcleo familiar.

“No es permisible cuando se han localizado estos casos, está muy claro el reglamento interior y la ley laboral, que no pueden estar así en un lugar de trabajo, en una condición como esa, por eso hay de manera sorpresiva y continúa pruebas de antidoping en los centros de trabajo, pero de eso a que sea un consumo generalizado en los centros de trabajo, eso no es una realidad y hay que decirlo como es”, agregó.

(Con información de Dylán René y José Sánchez).