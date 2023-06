¿Sin libros de texto a escuelas? Guanajuato ya se blinda ante esta situación: SEG

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación de Guanajuato , dio a conocer que luego de que los libros de texto corren el riesgo de no ser entregados a la comunidad educativa, por no estar autorizados por la Secretaría de Educación Pública y avalados por padres, madres de familia y maestros, en Guanajuato ya se tiene un “Plan B” para continuar con las clases el próximo ciclo escolar sin contratiempos.

Y es que fue apenas el 26 de mayo cuando Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva para frenar la impresión de los libros de educación básica de la Secretaría de Educación Pública, a través de un amparo que fue tramitado por la Unión Nacional de Padres de Familia, al reclamar que no se habían cumplido con todos los requisitos.

Se otorgó una suspensión definitiva para frenar la impresión de los libros de educación básica.

Al respecto, el secretario de Educación de Guanajuato detalló que pese a esa situación en la cual existe la posibilidad de que antes de este ciclo escolar no alcance a estar listo el material para los estados en el país, en Guanajuato ya se buscan nuevas acciones para darle prioridad y que las y los alumnos no tengan un retraso en su educación dentro de las aulas.

Detalló que entre las acciones que la Secretaría de Educación de Guanajuato ha implementado y que surgió tras la pandemia de la Covid-19 es el trabajar por proyectos, es decir, crear con base a los aprendizajes planteados una serie de actividades, lecturas que planteen los docentes para poder seguir dando clases.

“Nosotros nos hemos estado preparando, porque así nos obligó la pandemia con materiales para los docentes y de los alumnos y algo que nos ha funcionado dentro de nuestro modelo educativo es trabajar por proyectos y el esquema de trabajar por proyectos tiene que ver con reunir los conocimientos de diferentes materias y poderlos entregar semanalmente y por eso podemos hacer planteamientos en donde se incluyen materias como matemáticas, historia, civismo”, mencionó.

Con ello, Jorge Enrique Hernández Meza aseguró que el estado está blindado ante cualquier situación, por lo que la calidad y el aprendizaje están garantizados para los estudiantes del estado.

“El trabajar de esta manera nos permite que en caso de que los libros no alcancen a llegar a tiempo, obviamente siempre son importantes, pero en caso de que no se pueda por esto puedan suplirse por estos mecanismos que están bien diseñados y bien organizados, por lo que en Guanajuato estamos listos por si hay o no hay libros de texto”, agregó.