Sin las mujeres el mundo no se mueve: Lupita, trabajadora de SIAP

León, Gto.- Lupita es una mujer que trabaja para el SIAP; realiza una actividad que pocos tienen el valor de hacer por sus riesgos: barrer las calles.

Como muchas mujeres en el mundo su objetivo es apoyar a su familia mediante su trabajo sin importar las circunstancias a las que se enfrente.

Como todos los días desde muy temprano se reporta en la calle Merced y Mariano Escobedo, ahí pasa por sus herramientas de trabajo: un carrito recolector, escobas y pala. Necesita de mucha fuerza para realizar su labor que le consume una buena parte del día.

MUCHO ESFUERZO

Son aproximadamente las 2 de la tarde en la popular avenida Miguel Alemán casi esquina con Álvaro Obregón; toma un respiro después de un día de trabajo duro y aprovecha para ver salir de la primaria a sus tres nietos quienes se ponen felices de verla y le dan toda las muestras de cariño.

En la espera comenta que la jornada fue difícil; la rutina por muy sencilla que parezca no es así, ya que es su trabajo la obliga a estar bajo los rayos del sol y caminar por las calles.

“Empiezo desde las 7 de la mañana y termino a las 2:30 de la tarde; luego voy a entregar todo y aprovecho para apoyar a mi encargado en lo que necesite; ahorita ya me cansé, la verdad andar bajo el sol es muy cansado”. Expresa la agotada Lupita.

SI NO NOS MOVEMOS NOSOTRAS NO SE MUEVE NADIE

Ella considera que sin las mujeres el mundo no se mueve, ya que “también ellas cumplen con un papel muy importante en la sociedad, además cuando uno tiene una familia se tiene que salir adelante”.

Si no tenemos algo que ofrecerle a los hijos tenemos que hacer el esfuerzo, no los podemos dejar morir de hambre, además yo ya no tengo marido, por lo que hay que seguir haciendo muchos esfuerzos

EL LUNES, QUIÉN SABE

Lupita dijo que sí sabe que este lunes 9 de marzo, las mujeres se manifestaran no asistiendo a su labores o las escuelas, pero en su trabajo no le han informado si podrá ausentarse para apoyar el movimiento o no.

“No nos han dicho nada, pero sí estoy a favor, ya que tenemos mucha inseguridad las mujeres, no somos libres”, finalizó.