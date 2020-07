Sin festejo por el Día del Perro 250 mil canes callejeros en León

León, Guanajuato.- En León existe un aproximado de 250 mil canes callejeros, que no serán festejados este martes, Día del Perro.

Las cifras son contrastantes, mientras organizaciones como la Unión de Rescatistas Independientes (URI) asegura que durante la pandemia incrementó el abandono de perros, el Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) dijo todo lo contrario.

La activista a favor de los derechos de los animales, Elizabeth Chacón, comentó que en su organización cada vez son más los reportes que les llegan porque dueños de los perros optaron por dejar a sus mascotas durante la temporada de coronavirus.

“Nos llegan muchos reportes y también me ha tocado ver que llevan y llevan a C. C. (Centro de Control Canino) perritos los propios dueños. El problema es que las autoridades no lanzaron alguna campaña de concientización y siguen sin aplicar las multas”, dijo.

Sin embargo, el coordinador del CCBA, Emmanuel Martín del Campo, aseguró que durante los tiempos de pandemia estas cifras no han incrementado, sino lo contrario, las personas han optado por cada vez adoptar a más mascotas.

“Durante los meses de pandemia hemos doblado las cifras comparadas con el año pasado, si ya venían satisfactoriamente aumentando”, dijo.

En cuanto a las mascotas abandonadas dijo que hay un promedio de 250 mil en el municipio en zonas como San Juan de Abajo, San Juan Bosco, la 10 de Mayo y Las Joyas, principalmente.

Además, dijo que están combatiendo la venta de animales con operativos en conjunto con Comercio y Consumo y que han detectado puntos clave de comercialización de mascotas como el tianguis La Pulga y el parque Panorama y aseguró desconocer la venta de animales en los callejones aledaños a la Línea de Fuego.

Comento que para cualquier reporte la gente puede llamar al 072 y en caso de querer adoptar, por el momento, sólo pueden acudir a las instalaciones del CCBA, ubicadas en calle Río Verde, 243, en la colonia La Luz.

Dijo que por el momento son unas 100 mascotas, entre felinos y caninos, los que están en espera de su adopción y que ellos como institución están trabajando en la esterilización de los mismos para evitar su sobrepoblación.