Sin dramatizar, llama alcalde a quedarse en casa

León, Gto.- Los casos de contagio del Covid-19 en León están empezando a triplicarse y cuadruplicarse, lo que no solo pone en riesgo los empleo y sino nuestra vida, fue el mensaje enviado por el presidente de León, Héctor López Santillana a la ciudadanía la mañana de este viernes.

En estos momentos como leoneses vivimos momentos difíciles enfrentando uno de los retos más complejos de nuestros tiempos, continuó diciendo, luego del anuncio por el gobierno federal del inicio la fase tres de contingencia sanitaria.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Multarán con más de mil pesos por no usar cubrebocas en Irapuato

”Hemos observado el crecimiento acelerado de casos, hoy enfrentamos 61 casos confirmados en León y de ellos 23 son casos de contagio local, lo que nos deja ver que la epidemia está entre nosotros , destaca la el crecimiento de tasa en León que crece a un ritmo cuatro veces”.

Advirtió que de seguir el crecimiento de la enfermedad, “se estará enfrentando una situación difícil de atender, los casos están empezando a triplicarse y cuadruplicarse y no solo pone en riesgo los empleo sino nuestra vida”, reiteró.

Sabemos que las familias cansadas y preocupadas, “entiendo lo difícil ver perder su ingreso de aquellos quienes viven al día y de aquellos que fueron despedidos y no saben si podrán sobrellevar a la pandemia nos puede debilitar pero nunca nos detendrá, las familias no están solas en León ya se buscada como ayudar a nuestra gente”.

López Santillana, dijo que por eso la creación del programa León Contigo del que terminó la primera fase, pero que ayer el Ayuntamiento destinó más cantidad para apoyar a quien lo requiere estaremos pendientes de lo que pasa y apoyando empleo temporal en zona rural y el de las empresas y fortaleciendo a nuestros comerciantes y emprendedores.

“Lo difícil ha iniciado pero no están solos, el gobierno está haciendo su parte y haciendo lo que la ley les permite, pero es importante quedarse en casa “preferible ver las calles vacías que hospitales desbordando; preferible calles vacías y no agencias funerarias llenas y no estoy dramatizando”, afirmó

Seguiremos trabajando para salir adelante daremos prioridad a quien más lo necesita debemos seguir todos juntos lo que por tanto tiempo hemos defendido.

“Ayúdenos a cuidarse ustedes y cuidar a los demás, la libertad de una persona puede poner en riesgo la salud de su familia y de los demás” y pidió que difundan este mensaje.

Finalmente llamó a los leones a unirse a la lucha, “para que pasada la pandemia salir y recuperar lo perdido, trabajar por una mejor ciudad por todos lo hemos demostrado al país y a todos, esta es una carrera de resistencia y todos estamos aprueba porque sabemos organizarnos y cruzaremos la línea final”.