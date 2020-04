Multarán con más de mil pesos por no usar cubrebocas en Irapuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, anunció que a partir de este viernes, las personas que no porten cubrebocas podrían hacerse acreedores a una sanción económica de 42 mil pesos.

En rueda de prensa virtual ofrecida este viernes, Ricardo Ortiz dijo que esta sanción está fundamentada en las ordenanzas federales publicadas en el Diario Oficial de la Federación sobre las acciones a emprender por la emergencia sanitaria del país, así como en los artículos 16 y 17 del Reglamento de Policía Municipal.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Entregan despensas a taxistas

Además, Ricardo Ortiz dijo que los comercios que no acaten la medida de cerrar por la emergencia sanitaria se harían acreedores a una sanción de tres mil pesos, dependiendo la gravedad del asunto.

Incluso, dio a conocer que este viernes cerrarán tres “negocios grandes” por no hacer caso de cerrar por no ser considerados como no esenciales, además de que no se está dando el respeto a la sana distancia.

Aunado a ello, refirió que también a partir de este viernes las personas que estén en filas de bancos, por ejemplo, sin cubrebocas, serán regresadas a sus casas y si hay una agresión o resistencia por parte de éstas, podrán ser remitidas ante el juez calificador.

⬇️Da clic aquí⬇️